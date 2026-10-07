El PP promete un "gigantesco" plan para renovar infraestructuras si llega al Gobierno

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Madrid, 7 oct (EFE).- El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha dicho este miércoles que el si el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, alcanza la presidencia del Gobierno tras las elecciones generales de 29 de noviembre acometerá un "gigantesco plan de infraestructuras" que renovará todas las existentes en España, incluidas las viarias.

"Cuando llegamos tendremos que ser imaginativos y acudir a la financiación privada porque no se podrá emitir masivamente deuda pública para financiar obra pública", ha explicado Nadal en la apertura del V Observatorio del Vehículo Industrial organizado por la patronal de los concesionarios Faconauto y Fundación Repsol.

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En su opinión, este "gigantesco plan" será positivo para el sector de los vehículos industriales ya que, por un lado, le permitirá vender más camiones, mientras que por el otro, los que ya ruedan por las carreteras de España tendrán "menos problemas" cuando la red viaria se mejore.

Nadal ha avanzado así que el PP planteará un "programa completo de renovación económica de España" para elevar la productividad y ganar eficiencia, que recogerá una política energética y medioambiental cuyo objetivo último será rebajar el coste de la electricidad para las familias.

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Para los populares, la prioridad es invertir en reducir los costes del sistema eléctrico así como en redes para permitir una mayor entrada de la producción renovable en el 'mix', lo que abarataría el coste medio. Asimismo, entienden que "por supuesto" no se pueden cerrar las centrales nucleares.

Durante su discurso, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP también ha afirmado que a la hora de establecer un plan para rejuvenecer el parque automovilístico nacional, el vehículo industrial "va a tener su peso" con un capítulo pensado en que "cualquier renovación es buena y no solamente la electricidad".

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"Necesitamos renovar la flota, necesitamos mejorar las infraestructuras, necesitamos mejorar la Formación Profesional (FP) y una fiscalidad adecuada", ha concluido Nadal, que ha abogado por "tener un Gobierno de sentido común frente a uno ideológico". EFE