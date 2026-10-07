El ingreso mínimo llega a 905.792 hogares en septiembre, un 16,6 % más que hace un año

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Madrid, 7 oct (EFE).- El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en septiembre a 905.792 hogares, lo que supone 128.868 prestaciones activas más de las que había hace un año, un incremento del 16,6 %, de acuerdo a la última estadística del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) publicada este miércoles.

De acuerdo a estos datos, en los hogares perceptores vivían 2.761.686 personas, lo que representa un aumento del número de beneficiarios de 391.707 frente al año anterior con un repunte de 16,5 %.

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La cuantía media de la prestación es de 501,5 euros al mes por hogar, lo que elevó la nómina de este mes a cerca de 479,3 millones de euros.

Los datos muestran que dos tercios de los beneficiarios de la prestación son mujeres (53,4 %). Para septiembre han sido 616.641 mujeres, el 68 % del total.

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Asimismo, más de dos tercios de las familias que perciben el IMV cuenta con menores a cargo (617.292 hogares, el 68,1 % del total), y casi el 40,3 % de los beneficiarios (1.114.184) son menores de edad.

El complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo, beneficio a 631.778 hogares en septiembre con una ayuda media de 67,7 euros por menor y de 123,7 euros por hogar.

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La prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

La edad media de los beneficiarios, situada en 28,7 años, y en 20,3 años si se excluye a los titulares.

Desde su inicio, el IMV supera los más de 1,3 millones de hogares amparados, con cerca de 3,9 millones de personas protegidas. EFE