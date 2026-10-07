Cepyme critica la huelga general porque la escasez de vivienda también les afecta

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Madrid, 7 oct (EFE).- La presidenta de la patronal de las pymes (Cepyme), Ángela de Miguel, ha criticado la convocatoria de una huelga general para reclamar una solución al problema de la vivienda, que, ha dejado claro, también afecta a los autónomos y pequeños empresarios.

En una entrevista este miércoles en el canal 24 Horas, De Miguel ha asegurado que los autónomos y pequeños empresarios "tienen los mismos problemas de acceso a la vivienda que el resto de los ciudadanos, pero no tenemos la llave para solucionarlo".

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"Y vemos que se nos está responsabilizando de un problema sobre el que no tenemos ninguna capacidad de solución", sino que es algo que habrá que reclamar a los poderes públicos, ha dicho De Miguel, comentando la decisión de CCOO y UGT de convocar una huelga general este otoño para reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna.

En este sentido, De Miguel ha recordado que las empresas están subiendo los salarios por encima del IPC, pero la vivienda "tiene un precio absolutamente desbocado" y eso es algo "que no depende de nosotros", ha precisado.

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"Se está perdiendo el poder adquisitivo, pero no porque los salarios en su base bruta no estén subiendo, sino por una serie de políticas que hacen que la renta disponible de los hogares sea menor", ha opinado De Miguel, apuntando a la política fiscal entre otras.

"Estamos encontrando una subida impositiva. Estamos viendo cómo se pagan muchísimos impuestos", llegando a recaudaciones "récord", ha añadido la también vicepresidenta de la CEOE.

Para De Miguel, la solución del problema debe venir de la negociación, de "sentarse de una manera tranquila, consensuada y que podamos entre todos buscar soluciones de país" a un problema "muy complejo". EFE

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