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Ayuso acusa a Sánchez de hacer de Sol un "campamento político" con caída de ventas: "Los madrileños pagan la factura"

05/10/2026 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Palace, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Ananda Manjón - Europa Press
05/10/2026 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Palace, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Ananda Manjón - Europa Press
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La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha aseverado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convertido la Puerta del Sol, "el corazón de Madrid", en "un campamento político mientras los madrileños pagan la factura".

Así se ha pronunciado Ayuso a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X', en el que hace referencia a la acampada que comenzó hace ya 11 días. La líder autonómica ha puesto el foco en que la plaza ha sido "ocupada a hechos consumados", "vandalizada" y, sus comercios, "asfixiados", apoyándose en una información de 'ABC' que recoge que los establecimientos de la zona están cerrando antes porque no hay nadie y las ventas han caído un 60%.

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La Comunidad solicitó la semana pasada medidas cautelarísimas para conseguir el desalojo inmediato del asentamiento promovido por el Sindicato de Inquilinas, después de que la propia Ayuso acusara al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de permitir una "acampada ilegal" que, a su juicio, "nunca se debió permitir".

Finalmente, el desalojo inmediato se rechazó en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estableció como plazo hasta la mañana de este miércoles para que las partes alcanzasen un acuerdo.

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