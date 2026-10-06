Los sindicatos de clase que negociaron el estatuto marco piden que "no caiga en saco roto"

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Madrid, 6 oct (EFE).- Satse-FSES, CCOO, UGT y CSIF, los sindicatos de clase que acordaron con el Ministerio de Sanidad la reforma del estatuto marco, han reivindicado este martes que el acuerdo "no caiga en saco roto" y sea una de las prioridades para el nuevo Gobierno que se conforme tras el 29N.

En un comunicado, las cuatro organizaciones lamentan "profundamente" todo "el ruido" generado en torno a la reforma del estatuto marco, basado "en demasiadas ocasiones en informaciones equivocadas, interpretaciones interesadas o afirmaciones que no se correspondían con el contenido real del texto", y que ello haya contribuido a retrasar y dificultar su tramitación.

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Con el resultado de que tenga que mantenerse vigente el estatuto de 2003 y que se paralice "la posibilidad de avanzar en el reconocimiento y consolidación de nuevos derechos y mejores condiciones laborales para el conjunto de profesionales".

"Quienes han contribuido a bloquear o retrasar este proceso deben ser conscientes de que impedir que avance el nuevo estatuto marco no supone mantener la situación a la espera de una norma mejor, sino a perpetuar el marco de 2003 y aplazar mejoras y derechos que los profesionales del SNS llevan años reclamando”, censuran.

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Estos sindicatos explican que las negociaciones mantenidas en los últimos tres años con el Ministerio de Sanidad culminaron con un proyecto de ley "muy beneficioso para todo el personal de la sanidad pública", por lo que entienden que deberá ser el "punto de partida", incluso incorporando nuevas mejoras, para el próximo Ejecutivo.

La reforma pactada con Sanidad, prosiguen, incluye "mejoras muy relevantes" en materia de jornada y descansos, conciliación, estabilidad en el empleo, movilidad, salud laboral, clasificación y desarrollo profesional, así como "un avance decisivo para poder acceder a la jubilación anticipada y parcial en un futuro muy próximo".

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También puntualizan que el trabajo que realizaron "llevó al Gobierno a decantarse por mantenerse fiel a la negociación desarrollada" en el ámbito de negociación, sin que "las presiones ejercidas por algunos colectivos y determinadas organizaciones sindicales", en alusión a los médicos, lograran "imponer su visión" de un nuevo estatuto marco "fragmentado e injusto".

"El proyecto de ley acordado debe ser una de las primeras tareas que el nuevo Gobierno aborde con la mayor urgencia posible de cara a que, al inicio de la próxima legislatura, llegue de nuevo al Congreso de los Diputados y se inicie su tramitación para que pueda ser aprobada a lo largo del próximo año”, resaltan.

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Así, consideran que el proyecto de ley "no puede caer en saco roto" tras la convocatoria de elecciones generales y la disolución de las Cortes Generales, que ha interrumpido la tramitación del proyecto de ley que, a su juicio, debe ser "una de las principales prioridades del nuevo Gobierno.

Con este objetivo, las organizaciones sindicales seguirán "trabajando fieles" a su compromiso de lograr aprobar una ley que garantice y consolide derechos comunes para todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud en la próxima legislatura. EFE

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