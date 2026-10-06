La enfermería rojilla vuelve a llenarse antes de visitar al Betis

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Pamplona, 6 oct (EFE).- Osasuna inicia en Tajonar la semana de preparación para el duelo del domingo ante el Betis con cinco jugadores fuera de la dinámica grupal, de los que tres son baja segura para visitar a los verdiblancos.

Tras las recientes altas de Aimar Oroz, Moi Gómez y Valentin Rosier, el conjunto rojillo vuelve a tener hasta cinco jugadores con diferentes problemas físicos a pocos días de visitar al Real Betis.

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El equipo de Luis Miguel Ramis completó este martes en Tajonar la primera de las cinco sesiones previstas antes del encuentro del domingo, en La Cartuja. Una sesión en la que Raúl García de Haro se ha reincorporado al grupo después de superar un catarro.

Sin embargo, las noticias no han sido todas positivas. Romain Del Castillo, afectado por un cuadro digestivo, e Iker Muñoz, que arrastra un golpe sufrido en el entrenamiento del sábado, trabajaron al margen por precaución.

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El francés sufre este contratiempo en mitad de un parón que se había tomado como un reto con el que regresar a la competición lo más fuerte y entonado posible. En principio se reincorporará en los próximos días. El segundo de ellos es duda para viajar a Andalucía.

A ellos se suman Raúl Moro, Jorge Herrando y Asier Bonel, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación de lesiones musculares y no estarán seguro ante el conjunto sevillano.

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Así, Ramis vuelve a tener trabajo en la enfermería rojilla justo cuando el equipo encara una semana clave de preparación antes de medirse al Betis este domingo a las seis y media de la tarde. EFE

le/ja/cmm