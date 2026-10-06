Junts ve una "gran victoria" de Puigdemont el aval del Constitucional a la amnistía

Guardar

Barcelona, 6 oct (EFE).- El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha celebrado este martes el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía para el delito de malversación: "Es una gran victoria del presidente Puigdemont y de los dos exiliados (Lluís Puig y Toni Comín)".

En rueda de prensa desde la sede del partido, Turull ha rechazado dar ningún detalle sobre el retorno de Carles Puigdemont, ahora que el Tribunal Supremo ha levantado también la orden de detención contra él, alegando que le corresponde hacerlo al expresident.

PUBLICIDAD

Puigdemont tiene previsto comparecer este martes a las 18 horas desde la Casa de la República de Waterloo (Bélgica).

Para Turull, el aval del Constitucional a la ley es una "victoria del independentismo contra todos aquellos que ordenaron y perpetraron" a su juicio, la "represión" contra el referéndum unilateral del 1-O.

PUBLICIDAD

"La amnistía no es perdón. Es justicia. No es pasar página porque cada vez que la pasamos aparece la misma España", ha dicho Turull, que ha añadido que el conflicto político "entre Cataluña y España" sigue abierto. EFE

(Foto)