Detenidos tres jóvenes por la muerte de un hombre en un tiroteo en marzo en L’Hospitalet

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Barcelona, 6 oct (EFE).- Los Mossos d’Esquadra han detenido este martes a tres jóvenes de 18, 19 y 21 años presuntamente relacionados con la muerte de un hombre en el tiroteo del pasado 28 de marzo en el parque de Les Planes de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Las detenciones se han producido esta mañana tras llevar a cabo entradas y registros en los domicilios de los tres sospechosos, en L’Hospitalet de Llobregat, ha detallado la Policía catalana a los medios.

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Durante la actuación, los agentes han encontrado un arma de fuego real que será analizada por la policía científica para esclarecer si fue usada el día del tiroteo, que dejó a un hombre de 28 años muerto y a otra persona, herida.

Los Mossos han puntualizado que en marzo, cuando se produjo la pelea, el detenido de 18 años todavía era menor de edad.

El cuerpo advierte de que la investigación de la División de Investigación Criminal (DIC), bajo secreto de sumario, continúa abierta y que no descartan efectuar más detenciones.

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Los hechos con los que se relaciona a los arrestados tuvieron lugar alrededor de las 22:30 horas del pasado 28 de marzo, cuando los agentes fueron requeridos para dirigirse a la avenida Isabel la Catòlica de L’Hospitalet alertados de una pelea que había acabado con dos heridos.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudió a la ubicación con cuatro dotaciones y atendió a ambas víctimas, pero una de ellas acabó muriendo en el lugar de los hechos, mientras que la otra fue trasladada a un centro hospitalario. EFE

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