Costas: "Morales conoce mucho a Calero y es fácil que se adapte rápido"

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Oviedo, 6 oct (EFE).- El central David Costas, uno de los capitanes del Real Oviedo, dijo este martes sobre José Luis Morales, fichaje exprés del club azul, que "conoce mucho a (el entrenador Julián) Calero y es fácil que se adapte rápido".

"Sí me sorprendió el fichaje, porque no se venía hablando. Luego ves quién es y ya te cuadra. Te das cuenta de que el míster ha pedido que venga a ayudarnos y estamos contentos con él. Ojalá nos pueda ayudar, no vamos a descubrir ahora qué tipo de futbolista es Morales", explicó el zaguero en la sala de prensa de El Requexón.

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Costas no tuvo reparos en analizar las últimas derrotas del Real Oviedo a domicilio, un 3-1 en Sabadell y un 4-1 ante el Eldense, dos recién ascendidos, asegurando que "durante los 90 minutos de cada partido" los jugadores carbayones no fueron capaces de "ganar un duelo a su par".

"Hoy tuvimos vídeo y el míster nos ha enseñado el problema que tuvimos en Elda y el equipo es consciente de que tanto con como sin balón no estamos encontrando buenas sensaciones", afirmó el central gallego sobre los problemas que está teniendo el Oviedo.

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Aunque comenzó el curso como titular, Costas ha perdido el sitio en el once tras una pequeña lesión muscular y ahora Calvo y Carlos Domínguez están afianzados en el eje de la zaga, algo que no le preocupa al central ya que, a pesar de esperar su oportunidad, dijo que es del Oviedo y que "lo más importante es ganar partidos".

El de esta mañana fue el primer entrenamiento de la semana para el Real Oviedo, que tuvo tres días de descanso tras caer ante el Eldense; Calero tuvo siete bajas por lesión (Escandell, Juan Cruz, Ilyas Chaira, Estanis Pedrola, Chris Ramos, Carlos Fernández y Alexandru Isfan) y pudo contar durante toda la sesión con José Luis Morales. EFE

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