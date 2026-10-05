Espana agencias

Vuelta al trabajo, ¿qué me pongo?

Guardar

Madrid, 5 oct (EFE).- Las buenas temperaturas han permitido volver al trabajo en otoño casi con las mismas prendas que hemos utilizado con un sol radiante, pero ha llegado el momento de adaptar el armario a la oficina y a la nueva temporada; las propuestas más formales hacen un hueco a cálidos suéters de punto, pantalones de pinzas holgados y abrigos de lana.

Las opciones más relajadas son bienvenidas y pueden ir aparejadas de elegantes camisas con lazada, combinadas con chalecos o chaquetas de punto, una pieza atractiva sobre camisetas con algunos botones desabrochados, que ofrece un estilo chic y naif al mismo tiempo. Rosalía lo ha demostrado durante su estancia en París en la semana de la moda.

PUBLICIDAD

El color no es solo para el verano: intensos rojos, celestes, verde manzana o violeta aparecen junto a grises, blancos y amarillos suaves como los que propone SKFK o Loewe para iluminar el rostro.

En el apartado complementos, aunque las deportivas han desplazado hace tiempo a los zapatos, cómodos y versátiles mocasines vuelven a ganar terreno.

Es el caso de Givenchy que los propone con chaquetas de lana con solapas invertidas y pantalones bombachos que ajusta con un largo cinturón, que a su vez da vuelta en un nudo y deja caer de manera informal, dando a piezas importantes un toque desenfadado.

PUBLICIDAD

En el lado opuesto, aparece Mugler y su gusto por los pantalones estilo jinete, los llamados jodhpurs, con un ajuste bajo el pie, de corte sastre, en lana, con bolsillos laterales.

La firma Arket confía en prendas esenciales tanto para hombre como para mujer con una estética apta para cualquier momento día, superponiendo capas fácilmente intercambiables, con una cuidada selección de materiales como la lana, el cachemir y la piel están destinados a prendas de abrigo.

La superposición es bien acogida en Chanel, donde las faldas con pliegue delantero se combinan con cazadoras de lana con amplios bolsillos, además de chaqueta y blusa, un conjunto confortable incluso para los días más fríos.

Palomo ha presentado una colección para ambos sexos con un vestuario que convierte lo cotidiano en sofisticado, ha explicado a EFE su creativo, Alejandro Gómez Palomo, que cuelga de sus perchas patrones asimétricos y trajes con falda y chaquetas cortas inspiradas en la alta costura de los años 50.

Una propuesta que el diseñador ha definido como "resistencia y autoafirmación" para un armario funcional con tejidos clásicos como la pata de gallo y el príncipe de Gales sobre siluetas arquitectónicas.

Las asimetrías son una tónica común este otoño; a ellas también se suma Scalpers, que presenta un homenaje a la elegancia contemporánea con estampados florales y detalles bordados.

La primera colección otoño-invierno de María Grazia Chiuri para Fendi es toda una declaración de vida -'Menos yo, más nosotros'-, donde también los códigos del armario femenino y masculino se cruzan; de hecho un mismo sartorial es idéntico en ambas líneas, salvo que en el primer caso utiliza pantalón y en el segundo falda.

Chiuri apuesta por el negro en suéters y abrigos y abre una ventana al oliva en cómodos monos de aviador con cremalleras y bombers, una elegancia sofisticada con zapatos de tacón de estampado animal.

Una intersección entre lujo y pragmatismo es la apuesta de Viktor&Rolf que se estrena con nuevos materiales, como una piel vegana a base de cactus.

Por otro lado, Elisabetta Franchi construye un armario con chaquetas estructuradas y volúmenes que alternan entre lo riguroso y lo fluido, para reinterpretar desde una perspectiva muy femenina la raya diplomática en monos, faldas mini y conjuntos de sastrería.

Un vestuario cómodo pero de corte impecable es el que plantea Mango con el punto como protagonista, en gris y blanco roto, y pantalones rectos y holgados. Los cuadros llegan a las faldas de corte asimétrico y talle alto para favorecer el movimiento. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb, los anfitriones de los reyes en Finlandia: de su romance en Brujas a su pasión por el triatlón

Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb reciben a los Reyes en su primera visita de Estado al país, una pareja marcada por su vocación europea, los idiomas y el deporte

Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb, los anfitriones de los reyes en Finlandia: de su romance en Brujas a su pasión por el triatlón

En directo | Pedro Sánchez llamó por teléfono al rey Felipe VI este domingo para informarle del adelanto electoral: última hora y primeras reacciones

El presidente del Gobierno ha modificado finalmente su agenda este lunes para ofrecer una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa

En directo | Pedro Sánchez llamó por teléfono al rey Felipe VI este domingo para informarle del adelanto electoral: última hora y primeras reacciones

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El Gobierno aprobará de nuevo en el Consejo de Ministros los decretos de vivienda que rechazó el Congreso para intentar convalidarlos en la Diputación Permanente

Según adelanta ‘El País’, el Ejecutivo confía en la nueva aritmética de la Diputación Permanente, donde el voto de Junts será irrelevante, para salvar el decreto que protege a los vulnerables de los desahucios

El Gobierno aprobará de nuevo en el Consejo de Ministros los decretos de vivienda que rechazó el Congreso para intentar convalidarlos en la Diputación Permanente

Feijóo celebra el adelanto electoral y lo perfila como un referéndum contra el sanchismo: “Esto va de que España gane a lo que representa”

El líder del PP comparece en la sede nacional del partido minutos después de conocerse la decisión del presidente

Feijóo celebra el adelanto electoral y lo perfila como un referéndum contra el sanchismo: “Esto va de que España gane a lo que representa”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Pedro Sánchez llamó por teléfono al rey Felipe VI este domingo para informarle del adelanto electoral: última hora y primeras reacciones

En directo | Pedro Sánchez llamó por teléfono al rey Felipe VI este domingo para informarle del adelanto electoral: última hora y primeras reacciones

El Gobierno aprobará de nuevo en el Consejo de Ministros los decretos de vivienda que rechazó el Congreso para intentar convalidarlos en la Diputación Permanente

Feijóo celebra el adelanto electoral y lo perfila como un referéndum contra el sanchismo: “Esto va de que España gane a lo que representa”

El calendario judicial que acompañará al PSOE hasta las elecciones: de la posible imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta a la declaración de las hijas de Zapatero

Calendario para las elecciones generales: cuándo se hace oficial en el BOE y fechas clave hasta el 29 de noviembre

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

Cada español acumula ya 55.300 euros de riqueza financiera y el conjunto de los hogares alcanza los 3,4 billones: es un crecimiento de casi el 10%

A las puertas de elecciones generales, España encadena cuatro años sin presupuestos mientras el gasto público crece un 19%

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

A tu contrato de trabajo le faltan datos: todo lo que deben incluir las empresas desde este lunes según la nueva ley laboral

DEPORTES

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”