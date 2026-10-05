Vuelta al trabajo, ¿qué me pongo?

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Madrid, 5 oct (EFE).- Las buenas temperaturas han permitido volver al trabajo en otoño casi con las mismas prendas que hemos utilizado con un sol radiante, pero ha llegado el momento de adaptar el armario a la oficina y a la nueva temporada; las propuestas más formales hacen un hueco a cálidos suéters de punto, pantalones de pinzas holgados y abrigos de lana.

Las opciones más relajadas son bienvenidas y pueden ir aparejadas de elegantes camisas con lazada, combinadas con chalecos o chaquetas de punto, una pieza atractiva sobre camisetas con algunos botones desabrochados, que ofrece un estilo chic y naif al mismo tiempo. Rosalía lo ha demostrado durante su estancia en París en la semana de la moda.

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El color no es solo para el verano: intensos rojos, celestes, verde manzana o violeta aparecen junto a grises, blancos y amarillos suaves como los que propone SKFK o Loewe para iluminar el rostro.

En el apartado complementos, aunque las deportivas han desplazado hace tiempo a los zapatos, cómodos y versátiles mocasines vuelven a ganar terreno.

Es el caso de Givenchy que los propone con chaquetas de lana con solapas invertidas y pantalones bombachos que ajusta con un largo cinturón, que a su vez da vuelta en un nudo y deja caer de manera informal, dando a piezas importantes un toque desenfadado.

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En el lado opuesto, aparece Mugler y su gusto por los pantalones estilo jinete, los llamados jodhpurs, con un ajuste bajo el pie, de corte sastre, en lana, con bolsillos laterales.

La firma Arket confía en prendas esenciales tanto para hombre como para mujer con una estética apta para cualquier momento día, superponiendo capas fácilmente intercambiables, con una cuidada selección de materiales como la lana, el cachemir y la piel están destinados a prendas de abrigo.

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La superposición es bien acogida en Chanel, donde las faldas con pliegue delantero se combinan con cazadoras de lana con amplios bolsillos, además de chaqueta y blusa, un conjunto confortable incluso para los días más fríos.

Palomo ha presentado una colección para ambos sexos con un vestuario que convierte lo cotidiano en sofisticado, ha explicado a EFE su creativo, Alejandro Gómez Palomo, que cuelga de sus perchas patrones asimétricos y trajes con falda y chaquetas cortas inspiradas en la alta costura de los años 50.

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Una propuesta que el diseñador ha definido como "resistencia y autoafirmación" para un armario funcional con tejidos clásicos como la pata de gallo y el príncipe de Gales sobre siluetas arquitectónicas.

Las asimetrías son una tónica común este otoño; a ellas también se suma Scalpers, que presenta un homenaje a la elegancia contemporánea con estampados florales y detalles bordados.

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La primera colección otoño-invierno de María Grazia Chiuri para Fendi es toda una declaración de vida -'Menos yo, más nosotros'-, donde también los códigos del armario femenino y masculino se cruzan; de hecho un mismo sartorial es idéntico en ambas líneas, salvo que en el primer caso utiliza pantalón y en el segundo falda.

Chiuri apuesta por el negro en suéters y abrigos y abre una ventana al oliva en cómodos monos de aviador con cremalleras y bombers, una elegancia sofisticada con zapatos de tacón de estampado animal.

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Una intersección entre lujo y pragmatismo es la apuesta de Viktor&Rolf que se estrena con nuevos materiales, como una piel vegana a base de cactus.

Por otro lado, Elisabetta Franchi construye un armario con chaquetas estructuradas y volúmenes que alternan entre lo riguroso y lo fluido, para reinterpretar desde una perspectiva muy femenina la raya diplomática en monos, faldas mini y conjuntos de sastrería.

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Un vestuario cómodo pero de corte impecable es el que plantea Mango con el punto como protagonista, en gris y blanco roto, y pantalones rectos y holgados. Los cuadros llegan a las faldas de corte asimétrico y talle alto para favorecer el movimiento. EFE

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