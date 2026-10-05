Veinte detenidos y más de 220 kilos de droga sintética intervenidos en Navarra

Pamplona, 5 oct (EFE).- Veinte personas han sido detenidas y más de 220 kilos de droga intervenidos en una operación en la que la Policía Foral y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada a la fabricación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, principalmente speed.
La Operación Malandrona-Nautilus ha sido una investigación desarrollada en diez fases, en la que se han realizado 19 entradas y registros y que se ha saldado con 20 personas detenidas de las cuales diez de ellas han ingresado en prisión.
PUBLICIDAD
La operación ha permitido intervenir más de 220 kilogramos de diferentes sustancias estupefacientes, entre ellas 192,375 kilogramos de speed, 11,152 kilogramos de MDMA, 7,094 kilogramos de cocaína, 7,428 kilogramos de hachís, 905 gramos de ketamina, 468 gramos de marihuana, 86 gramos de 2C-B y 15 gramos de heroína, además de 9.695 pastillas de éxtasis.
También se ha intervenido anfetamina líquida y diferentes precursores y sustancias utilizadas para la fabricación y adulteración de drogas como metanol, ácido sulfúrico y cafeína.EFE
PUBLICIDAD
(Foto)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD