Urtasun confirma que el Gobierno aprobará los decretos leyes de vivienda con algún cambio

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Madrid, 5 oct (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha confirmado que el Gobierno aprobará de nuevo el martes los reales decretos leyes de vivienda que fueron rechazados el pasado viernes en el pleno del Congreso pero con algunas variaciones, aunque ha asegurado que no rebajarán "ninguna de las medidas de protección".

"Los decretos no se pueden presentar exactamente igual a como estaban la última vez, pero sí que les puedo garantizar que en ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos, ninguna. Que nadie espere que de aquí a mañana vamos a entrar en un juego de recortes y de regates sobre las medidas de protección", ha dicho.

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En una rueda de prensa de los partidos de la nueva coalición Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes), denominada Frente Amplio, Urtasun ha explicado que el Consejo de Ministros volverá a aprobar medidas como la prohibición de los desahucios hasta 2030, la prórroga de los contratos de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación de la de la de los alquileres turísticos y de temporada o la regulación de los denominados 'fondos buitres'.

"Si hay alguna mejora que se pueda hacer, siempre en el sentido de mejorar la protección, la estudiaremos de aquí a mañana", ha añadido.

No obstante, ha asegurado que "no hay ninguna razón para reabrir" la negociación con Junts sobre los reales decretos leyes de vivienda, después de que la formación de Carles Puigdemont los rechazara el pasado viernes en el Congreso junto al PP y Vox.

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"No vamos a ir mañana a un decreto rebajado con una nueva ronda de rebajas con la derecha", ha subrayado Urtasun, al tiempo en que ha incidido en que el nivel de protección de los inquilinos en los nuevos reales decretos leyes va a estar "al nivel o incluso más" de lo que acordamos la vez anterior. EFE

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