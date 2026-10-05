Espana agencias

Urtasun confirma que el Gobierno aprobará los decretos leyes de vivienda con algún cambio

Guardar

Madrid, 5 oct (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha confirmado que el Gobierno aprobará de nuevo el martes los reales decretos leyes de vivienda que fueron rechazados el pasado viernes en el pleno del Congreso pero con algunas variaciones, aunque ha asegurado que no rebajarán "ninguna de las medidas de protección".

"Los decretos no se pueden presentar exactamente igual a como estaban la última vez, pero sí que les puedo garantizar que en ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos, ninguna. Que nadie espere que de aquí a mañana vamos a entrar en un juego de recortes y de regates sobre las medidas de protección", ha dicho.

PUBLICIDAD

En una rueda de prensa de los partidos de la nueva coalición Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes), denominada Frente Amplio, Urtasun ha explicado que el Consejo de Ministros volverá a aprobar medidas como la prohibición de los desahucios hasta 2030, la prórroga de los contratos de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación de la de la de los alquileres turísticos y de temporada o la regulación de los denominados 'fondos buitres'.

"Si hay alguna mejora que se pueda hacer, siempre en el sentido de mejorar la protección, la estudiaremos de aquí a mañana", ha añadido.

No obstante, ha asegurado que "no hay ninguna razón para reabrir" la negociación con Junts sobre los reales decretos leyes de vivienda, después de que la formación de Carles Puigdemont los rechazara el pasado viernes en el Congreso junto al PP y Vox.

PUBLICIDAD

"No vamos a ir mañana a un decreto rebajado con una nueva ronda de rebajas con la derecha", ha subrayado Urtasun, al tiempo en que ha incidido en que el nivel de protección de los inquilinos en los nuevos reales decretos leyes va a estar "al nivel o incluso más" de lo que acordamos la vez anterior. EFE

(foto)(video)(audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De una edición especial de Nintendo Switch de ‘Zelda’ a un póster original de ‘Star Wars’ de 1977 o bolsos de lujo: Madrid saca a subasta 5.600 objetos perdidos

La subasta se mantendrá hasta el 13 de octubre y los bienes podrán examinarse presencialmente los días 5, 6 y 7 de octubre

De una edición especial de Nintendo Switch de ‘Zelda’ a un póster original de ‘Star Wars’ de 1977 o bolsos de lujo: Madrid saca a subasta 5.600 objetos perdidos

Gabriel amenaza con quitarle sus hijos a Begoña y Fina revela sus verdaderas intenciones: avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 6 de octubre

La serie de Antena 3 pone contra las cuerdas a Begoña con las amenazas de Gabriel y la verdad que ahora conocerá Valentina

Gabriel amenaza con quitarle sus hijos a Begoña y Fina revela sus verdaderas intenciones: avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 6 de octubre

Cómo hacer azúcar glas en casa, un ingrediente fundamental en repostería

El proceso para hacer azúcar glas casero es muy fácil y nos permite aromatizar el resultado con añadidos como canela, limón o vainilla

Cómo hacer azúcar glas en casa, un ingrediente fundamental en repostería

El vídeo viral para entender la crisis de vivienda en España: “Hay más hogares que casas”

El sociólogo Jorge Galindo analiza por qué comprar o alquilar cuesta cada vez más y cuestiona que limitar las rentas resuelva el problema

El vídeo viral para entender la crisis de vivienda en España: “Hay más hogares que casas”

Meghan Markle no quiere deshacerse de la mansión de Montecito, pese al mantenimiento millonario pagado por el príncipe: “Harry quiere que ella trabaje”

Fuentes cercanas a la familia aseguran a ‘New Idea’ que los duques de Sussex “tensan el presupuesto al conservar Montecito”

Meghan Markle no quiere deshacerse de la mansión de Montecito, pese al mantenimiento millonario pagado por el príncipe: “Harry quiere que ella trabaje”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

A partir de cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre: plazos y fechas límite para votar

Ayuso agita las dudas sobre una posible “adulteración” de los censos de cara a las elecciones generales: “Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”

El Gobierno aprobará de nuevo en el Consejo de Ministros los decretos de vivienda que rechazó el Congreso para intentar convalidarlos en la Diputación Permanente

ECONOMÍA

Retirar aceite de oliva del mercado como baraja el Gobierno puede “encarecerlo” y “reducir su calidad y variedad”, advierte la CNMC

Retirar aceite de oliva del mercado como baraja el Gobierno puede “encarecerlo” y “reducir su calidad y variedad”, advierte la CNMC

El vídeo viral para entender la crisis de vivienda en España: “Hay más hogares que casas”

Feijóo anuncia sus propuestas en vivienda: de construir 250.000 casas al año a rebajar el IVA al 4% para jóvenes

Ayuso rebajará dos impuestos a los menores de 40 años que compren vivienda en Madrid

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

DEPORTES

Santi Denia, el alumno de Luis de la Fuente, señala al jugador que está al mismo nivel que Lamine Yamal: también juega en el FC Barcelona

Santi Denia, el alumno de Luis de la Fuente, señala al jugador que está al mismo nivel que Lamine Yamal: también juega en el FC Barcelona

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”