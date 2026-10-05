UGT analiza este lunes posibles movilizaciones sin descartar una huelga general

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Madrid, 5 oct (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que el sindicato tiene previstas a lo largo de este lunes reuniones internas para ver "cómo dar soporte" a la movilización social en favor del derecho a la vivienda, sin descartar una eventual huelga general.

"Vamos a continuar trabajando con las movilizaciones, tenemos reuniones para ver cómo dar soporte al movimiento social", ha afirmado en declaraciones a la Cadena Ser, donde le han preguntado expresamente si UGT convocaría una huelga general.

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Al respecto, "no descartamos nada", ha contestado Álvarez que, en todo caso, ha dicho que la decisión se tomará de manera conjunta en unidad de acción sindical con CCOO.

La convocatoria de elecciones generales adelantadas no ha sorprendido al líder de UGT, que ha confiado en que la campaña electoral entre a fondo en los problemas de los ciudadanos, no solo en materia de vivienda, sino también de salarios y derechos laborales. EFE

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