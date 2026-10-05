Swiatek remonta ante Vekic y mantiene su candidatura en Pekín

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Pekín, 5 oct (EFE).- La polaca Iga Swiatek (n.9), octava favorita y campeona en 2023, remontó este lunes ante la croata Donna Vekic (n.40) por 4-6, 7-6(5) y 6-2 para alcanzar los octavos de final del Abierto de China.

Swiatek necesitó dos horas y 41 minutos sobre la pista dura de la central Diamond, en Pekín, para superar un encuentro que parecía perdido cuando su adversaria dominaba por un set y 5-2.

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Vekic combinó derechas contundentes con dejadas y buenas intervenciones en la red para incomodar a la polaca. Una rotura para el 2-1 y un servicio conservado tras salvar una oportunidad de quiebre le bastaron para adjudicarse la primera manga.

La croata prolongó su dominio con dos roturas en el segundo parcial, pero le faltó rematar. Swiatek reaccionó con golpes más incisivos y decidió mejor cerca de la red para recuperar ambos servicios perdidos y encadenar cuatro juegos, del 2-5 al 6-5. Vekic consiguió forzar el desempate, aunque la polaca se impuso por 7-5.

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Todavía hubo resistencia en la manga definitiva. Vekic devolvió la rotura inicial y salvó tres oportunidades de quiebre para adelantarse 2-1, pero no volvió a ganar un juego. Swiatek se llevó los cinco siguientes y cerró con su saque en blanco.

Ganadora este año en Toronto, la polaca mantiene sus opciones de repetir título en un cuadro que ha perdido a sus dos principales favoritas, Elena Rybakina (n.1) y Aryna Sabalenka (n.2), aunque tuvo que emplearse a fondo para sumar su quinta victoria en cinco enfrentamientos con Vekic.

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Swiatek buscará un puesto en cuartos de final ante la vencedora del encuentro entre la estadounidense Iva Jovic (n.13). EFE

(foto)