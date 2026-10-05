Suspenden las clases en municipios del Vallès y el Maresme, en Barcelona, por las lluvias

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Barcelona, 5 oct (EFE).- El Govern ha suspendido este lunes las clases en escuelas de municipios de las comarcas del Vallès Oriental y el Maresme, en Barcelona, después de que Protección Civil de la Generalitat haya enviado un Es-Alert a los vecinos de esta zona ante la previsión de lluvias intensas en las próximas dos horas.

En la zona del Vallès Oriental y el Maresme, se han cancelado las clases en escuelas de la Roca del Vallès, Granollers, Òrrius y Canovelles.

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En Vilanova del Vallès, la suspensión de las clases afecta a los centros educativos EB La Baldufa, E. Mestres Munguet-Cortè E, E. La Falguera, y Vilanova del Vallès, según informa el Departamento de Educación.

En la comarca del Vallès, también se han suspendido en la Escola Can Cladellas y la Escola Palau Solità, ambas en la localidad de Palau Solità i Plegamans, el CEE Barcanova, en Santa Perpètua de Mogoda, y el CEE Bellapart, en Sabadell. EFE

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