Sumar celebra otra reunión de partidos mientras acelera la elección de candidato electoral

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Madrid, 5 oct (EFE).- Los cinco ministros de Sumar celebran este lunes una nueva reunión, esta vez con todos los partidos del grupo parlamentario del Congreso, mientras aceleran la designación de un cabeza de lista para las próximas elecciones generales y ultiman la presentación de la nueva marca electoral, denominada Frente Amplio.

La reunión de este lunes llega tras un encuentro telemático celebrado el domingo en el que participaron los cinco ministros de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE (Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun, Mónica García y Sira Rego) junto a otros líderes del espacio político.

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En concreto, participaron representantes de los cuatro partidos de Sumar con representación en el Gobierno e involucrados en la refundación de la coalición electoral: Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.

Tras esa reunión confirmaron que la nueva marca electoral se llamará Frente Amplio y anunciaron que el próximo 17 de octubre presentarán en un acto político el nuevo proyecto así como al candidato o candidata del espacio para las próximas elecciones generales, una cuestión que sigue siendo una incógnita.

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En las quinielas se han sucedido nombres como los de Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, y fuentes de la coalición aseguran que hay sectores que están pidiendo ahora que el número uno por Madrid sea la ministra de Sanidad, Mónica García, pese a que ya ha sido designada candidata de Más Madrid para las elecciones autonómicas.

En la reunión de este lunes la nueva coalición Sumar seguirá definiendo su estrategia política en un momento clave de la legislatura, después de que el Congreso rechazara el pasado viernes los dos reales decretos leyes del Gobierno sobre vivienda y ante la posibilidad de que haya un adelanto electoral, decisión que solo le compete tomar al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

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Pero en esta ocasión están convocados no solo los ministros y representantes de los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno, sino también formaciones integradas en el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, como Compromís o la Chunta Aragonesista.

El nuevo Sumar abre la puerta a todos estos partidos, y también a Podemos, para ir juntos en coalición en las próximas elecciones generales.

Pero los morados se han limitado por el momento a ofrecer unas primarias abiertas para elegir al candidato o candidata de esta izquierda alternativa al PSOE, un proceso en el que se presentaría la número dos de Podemos, Irene Montero. EFE

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