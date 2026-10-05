Sumar afirma que está listo para las elecciones con la nueva coalición Frente Amplio

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Madrid, 5 oct (EFE).- El partido Movimiento Sumar ha afirmado que está listo para el adelanto electoral del 29 de noviembre con la nueva coalición Frente Amplio, de la que forman parte también por el momento IU, Más Madrid y los comunes, que tienen previsto presentar a su cabeza de lista el 17 de octubre.

"Estamos listas y somos más. El próximo 29 de noviembre el Frente Amplio es la llave para garantizar el derecho a la vivienda, a la salud, al tiempo, a la vida digna", ha escrito Movimiento Sumar en la red social Bluesky.

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De esta forma ha reaccionado tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de disolver las Cortes y adelantar las elecciones generales al domingo 29 de noviembre, tras el rechazo el pasado viernes en el Congreso de los dos reales decretos leyes de vivienda.

La nueva coalición Sumar, que se denominará Frente Amplio, tiene previsto un acto el 17 de octubre para presentar el nuevo proyecto político y a su cabeza de lista para las generales, una cuestión que sigue siendo una incógnita.

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Todo ello mientras mantiene la mano tendida a la incorporación de más partidos situados a la izquierda del PSOE, entre ellos Podemos, que por su parte ha ofrecido unas primarias abiertas para elegir candidato. EFE