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Solo se eligieron dos de los catorce exfutbolistas que disputaron las elecciones en Brasil

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Río de Janeiro, 5 oct (EFE).- Solo dos de los catorce exfutbolistas que disputaron las elecciones legislativas del domingo en Brasil resultaron electos: el portero Danrlei como diputado federal y el exdelantero Bobô como diputado regional por el estado de Bahía, informó este lunes por el tribunal electoral.

Entre los que fracasaron en las urnas destacan el exseleccionador brasileño y extécnico del Real Madrid Vanderlei Luxemburgo y los exdelanteros de la selección brasileña Edmundo, Luis Fabiano y Marcelinho Carioca.

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El que obtuvo el mejor resultado fue Danrlei de Deus Hinterholz, ídolo del club Gremio y que conquistó una Copa Libertadores (1995), un Campeonato Brasileño (1996) y tres ediciones de la Copa de Brasil (1994, 1997 e 2001) con el club de Porto Alegre.

Con 105.017 votos, el exportero fue elegido como diputado federal del sureño estado de Río Grande do Sul por el centroderechista Partido Social Democrático (PSD).

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El otro vencedor fue el exdelantero Raimundo Nonato Tavares da Silva, conocido como Bobô y que conquistó el Campeonato Brasileño de 1988 como jugador del Bahía. El domingo, obtuvo 70.893 votos que le permitieron ser elegido como diputado regional en la Asamblea Legislativa del estado de Bahía.

Luxemburgo intentó un escaño en el Senado como representante del partido derechista Podemos por el estado de Tocantins, pero fue derrotado al quedarse con tan solo 67.987 votos.

Edmundo, ídolo de clubes como Palmeiras y Vasco da Gama, y que vistió la camisa de los italianos Nápoles y Fiorentina, obtuvo 35.725 votos en las legislativas del estado de Río de Janeiro, insuficientes para ser elegido diputado federal.

Luis Fabiano, goleador del São Paulo y que obtuvo varios títulos en sus seis temporadas en el Sevilla español, tampoco consiguió ser elegido diputado federal como representante del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) al obtener apenas 9.613 votos.

Otros dos exatacantes que pasaron por la selección brasileña y no tuvieron suerte en las urnas fueron Donizete Pantera, exjugador de Botafogo y que aspiraba a una curul como diputado regional, y Washington Stecanela Cerqueira, ídolo de Fluminense y que pretendía un escaño como diputado federal.

La misma suerte tuvieron en su disputa por escaños como diputados federales por el estado de São Paulo Finazzi, exjugador de Corinthians, y Sergio, exportero de Palmeiras y campeón de la Libertadores en 1999.

Tampoco tuvieron suerte de elegirse como diputados regionales Marcelinho Carioca, ídolo del Corinthians e internacional con la Canarinha; Dinei, otro exjugador del Corinthians; Cleo Hickmann, del Internacional; Flávio Caça-Rato, del Santa Cruz; y Éverton Felipe, del Sport.

Otra figura conocida del fútbol, el exdirigente del Flamengo Marcos Braz, intentó su reelección como diputado federal por Río de Janeiro, pero tan solo quedó en la lista de suplentes. EFE

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