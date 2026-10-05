Sánchez anula su presencia en la inauguración del Congreso Nacional de la Empresa Familiar

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Madrid, 5 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anulado su presencia en la inauguración del Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que comienza este lunes en Madrid.

Sánchez tenía previsto inaugurar el encuentro a las 9:30 horas pero ha decidido cancelar su asistencia y comparecer media hora antes en el Palacio de la Moncloa para desvelar si ha decidido adelantar las elecciones generales tras el rechazo del Congreso a los dos reales decretos leyes sobre vivienda.

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Además del Congreso de Empresa Familiar, en la agenda de Sánchez también figuraba para este lunes la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, a las 11:00 horas, en la que, en principio, mantiene su presencia. EFE