Rodríguez Uribes: "El 70% de las noticias positivas en España son de deporte"

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Madrid, 5 oct (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, destacó este lunes que el 70% de las noticias positivas en España "son de deporte".

Con motivo de la celebración del tercer congreso de 'Deporte en Positivo' que organiza el Diario AS en Madrid, Uribes fue el encargado de dar inicio al evento.

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Durante su intervención, hizo alusión a la nueva ley de deporte en España y aseguró que es "un derecho" de todos y todas, además de ser Universal.

"El deporte está vinculado a la salud y al bienestar, tanto físico como mental. Además, se práctica en compañía y tiene los valores necesarios para fomentar y promocionarlos", dijo Uribes.

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Asimismo, destacó la importancia que tiene esta disciplina en la economía española, ya que representa el 3,3% del Producto Interior Bruto (PIB): "crea ejemplo y riqueza, no solo los grandes eventos deportivos como el Mundial de 2030 que vamos a acoger si no, que formar parte de la industria del deporte".

Destacó la importancia de las más de 66 federaciones que hay en España que también son parte de la economía activa y fomenta el deporte.

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"Lo que representa el deporte en positivo son los valores de la práctica deportiva y el respeto. Debemos luchar contra los contravalores que tiene el deporte". EFE