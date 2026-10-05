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Registran más de 140.000 menciones a los gitanos en redes en medio año, un 44,49 % con ira

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Sevilla, 5 oct (EFE).- La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali ha registrado más de 140.000 menciones relacionadas con el antigitanismo digital en redes sociales en el primer semestre de este año, y ha identificado la ira como sentimiento predominante en un 44,49 % de estos mensajes.

El informe de incidencia del Observatorio de Discriminación 2.0 de Fakali ha apuntado que el alcance potencial de estas 140.081 menciones ha sido superior a los 3.350 millones de impactos, y que la red social X ha concentrado 122.384 de estos mensajes, el 83,37 % del total.

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El 58,13 % del total de menciones rastreadas de enero a junio de 2026 presenta un sentimiento negativo y la proporción de sentimiento negativo asciende al 63,73 % en la red social X.

Fakali ha incorporado para este estudio la herramienta Mention, un sistema de análisis y monitorización basado en la Inteligencia Artificial (IA), que ha facilitado la observación de redes sociales, blogs y foros.

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Con su herramienta habitual, Google Alerts, Fakali registró en marzo 48 casos, el máximo mensual del semestre, con una oleada de ataques digitales tras la concesión del Premio Goya al joven actor gitano Antonio Fernández Gabarre.

"Los datos nos ayudan a ver dónde circulan los prejuicios y qué casos requieren una respuesta. Pero un número de menciones no es una sentencia sobre cada publicación", han apuntado desde Fakali, que documentó siete acciones directas de denuncia y posicionamiento ante casos graves.

En este sentido, la federación denunció declaraciones de responsables políticos en Hungría y Chile que estigmatizaban al pueblo gitano. EFE

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