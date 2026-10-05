Reabren el caso del borrado de emails de la exedil que denunció al alcalde de Móstoles

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Móstoles (Madrid), 5 oct (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al Tribunal de Instancia nº 1 de Móstoles que reabra la investigación sobre el borrado de la bandeja y archivos de correo electrónico de la exedil del PP de la localidad madrileña que denunció al alcalde, Manuel Bautista (PP), por acoso sexual y laboral.

Según ha adelantado el diario 'El País' y han confirmado a EFE fuentes judiciales, la Audiencia considera que todavía quedan diligencias por practicar para esclarecer quién pudo acceder a la cuenta de la entonces edil y borrar parte de sus mensajes, por lo que ordena revocar el archivo y reabrir la investigación.

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El 'hackeo' del correo electrónico oficial de la exedil se produjo el 7 de noviembre de 2024, días después de que acudiera a su última reunión con dirigentes del PP madrileño y del Gobierno regional para denunciar la conducta del alcalde, aunque la jueza instructora archivó la causa en primera instancia en febrero de 2025.

Ahora, la Audiencia señala que el sobreseimiento se basó en un informe que descartaba que el borrado se hubiera podido realizar de manera remota en la fecha y hora indicada en la denuncia, "salvo que se hiciera por un tercero, desde el propio ordenador (de la concejala) a través de una sesión que se hubiera dejado abierta".

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Además, asegura que el informe señalaba que todas las direcciones de IP facilitadas por la denunciante pertenecían al mismo proveedor de acceso a Internet, salvo una de ellas, calificada de "sospechosa", que pertenece al mismo rango de las utilizadas por la entonces edil en su puesto de trabajo.

Por ello, en un auto dictado el pasado 14 de septiembre, revoca el archivo y ordena que el Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Judicial de Madrid obtenga la ubicación de la IP sospechosa e investigue qué persona, dentro de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, tiene asignada dicha IP.

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También pide indagar los posibles accesos que "desde la misma IP se pudieran haber efectuado al correo electrónico" de la exedil de Móstoles, con el objetivo de lograr el "esclarecimiento total de los hechos denunciados".

Fuentes municipales han señalado a EFE que guardan "máximo respeto a las decisiones judiciales" y recuerdan que "este procedimiento ya fue archivado en primera instancia y ahora la Audiencia ha acordado la práctica de nuevas diligencias".

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La denuncia por el borrado de estos correos, presentada en noviembre de 2024, fue la primera que interpuso la exedil, ya que, hasta febrero de 2026, no interpuso la querella por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. EFE

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