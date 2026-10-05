Pradales llama a mantener la agenda vasca sin despistarse con "el ruido" electoral

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Bilbao, 5 oct (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha calificado como un "hito muy importante" la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre y ha llamado a mantener la agenda vasca sin despistarse con el "ruido mediático y político" de una precampaña que prevé marcada por la "crispación".

"No nos tenemos que despistar con el ruido que vamos a tener estas próximas semanas, porque entramos en una precampaña electoral que creo que va a ser muy crispada, muy polarizada", ha advertido el lehendakari.

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"Lo más importante" de los comicios del próximo 29 de noviembre, ha asegurado Pradales, "es que los intereses de Euskadi se sigan defendiendo en Madrid".

Según ha considerado, la ciudadanía vasca "tiene que ser consciente también de que está en juego seguir trabajando" en el "avance y fortalecimiento del autogobierno vasco".

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Tras alertar de que en las próximas semanas "va a haber mucho ruido político y mediático", Pradales ha garantizado tener claro que en el Ejecutivo que preside "no nos vamos a despistar".

"Tenemos una agenda vasca y muchísimos temas encima de la mesa a los que hay que dar una respuesta", ha señalado, entre los que se encuentran la vivienda, pero también el aumento de los precios y el coste de vida, la salud, el bienestar o la seguridad.

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"Nosotros vamos a seguir trabajando todos los días sin despistarnos y centrados en la agenda vasca, que es la agenda de la ciudadanía de Euskadi", ha reiterado.

En este sentido, ha marcado como prioridad la aprobación de los presupuestos vascos para el año 2027, "muy importantes para responder a todas estas cuestiones", ha considerado.

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Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez lleve a la Diputación Permanente del Congreso los decretos sobre vivienda que no fueron convalidados en la Cámara baja el pasado viernes, Pradales ha declinado pronunciarse al respecto.

"Soy el lehendakari del Gobierno, no soy el presidente de ningún partido político", ha zanjado. EFE

(foto)