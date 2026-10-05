"POR FIN", proclama el PP en redes sociales tras la convocatoria de elecciones

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Madrid, 5 oct (EFE).-"POR FIN" ha proclamado el Partido Popular en un mensaje que ha publicado en la red social X tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales el próximo 29 de noviembre.

"Por fin podremos decir lo que pensamos, daremos nuestra opinión, haremos justicia, por fin decidiremos la mayoría", señala en un vídeo que ha lanzado a las redes sociales poco después del anuncio.

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En él, los populares garantizan además que recuperarán el tiempo, el dinero y esperanza, y aprovechan para recordar la situación en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes: "Ceuta somos todos".

"Hablaremos de tu familia, tu hogar, tu economía, tu vida. Comenzará nuestro futuro, derribaremos los muros. Podremos votar. Por Fin", añade el vídeo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparece a las 10:00 horas en la sede del partido para hacer un declaración institucional tras el anuncio del adelanto electoral. EFE

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