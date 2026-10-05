Piden hasta 6 años de cárcel a extrabajadores del Elche CF por quedarse dinero de entradas

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Elche (Alicante), 5 oct (EFE).- Nueve personas, entre ellas el exjefe de taquillas del Elche Club de Fútbol, se enfrentan a una petición de pena de hasta seis años de prisión por vender entradas para partidos del equipo en el estadio ilicitano Martínez Valero durante siete años y por valor de 1,2 millones de euros.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), el juicio arrancará este martes a partir de las 9.30 horas en la Sección Undécima de la Audiencia Provincial alicantina, con sede en Elche, y continuará el 20 de octubre.

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Se juzgan a nueve personas, entre ellas varios empleados del Elche CF entre los que se encuentra el exjefe de taquillas, acusadas de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso de un delito continuado de apropiación indebida por, supuestamente, realizar una venta fraudulenta de entradas para partidos que el equipo jugaba en casa y quedarse con el dinero procedente de la misma.

Los hechos, según la fiscalía, habían ocurrido entre las temporadas 2007 a 2013, años en los que, a consecuencia de estos hechos, se habría generado un perjuicio superior a 1.200.000 euros para la entidad, por lo que la acusación pública solicita para los procesados penas que oscilan entre los seis años y tres años y medio de prisión. EFE

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