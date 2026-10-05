Pau López, portero del Andorra, sufre una lesión muscular

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Andorra la Vella, 5 oct (EFE).- Pau López, portero del Andorra, sufre una lesión en el aductor largo de la pierna izquierda, informó el club.

El guardamenta de Girona ya fue baja en el partido contra el Sabadell después de sufrir unas molestias en un entrenamiento previo y las pruebas realizadas confirmaron la dolencia.

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"Su evolución marcará la disponiblidad" del jugadodr, señaló el Andorra a través de un comunicado. EFE

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