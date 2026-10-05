Oques Grasses pospone al jueves su concierto previsto para este lunes en el Estadi Olímpic

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Barcelona, 5 oct (EFE).- La banda catalana Oques Grasses, que iba a ofrecer este lunes 5 de octubre el primero de sus cuatro conciertos de despedida en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, ha anunciado que pospone la actuación al jueves 8 debido al riesgo de temporal.

Según ha informado la promotora The Project, la decisión ha sido tomada conjuntamente entre Oques Grasses, la oficina de management de la banda y la propia promotora, ante el episodio de fuertes lluvias que afecta a Cataluña y las consecuencias que está provocando en la movilidad y en las condiciones de seguridad.

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"La prioridad es garantizar que las decenas de miles de personas que deben desplazarse hasta el Estadi Olímpic, así como los trabajadores, artistas y equipos implicados en el concierto, puedan hacerlo con las máximas garantías posibles", ha explicado The Project en un comunicado.

"La banda, su management y el promotor lamentan profundamente las molestias que este cambio pueda ocasionar, especialmente a todas aquellas personas que ya habían organizado su desplazamiento y su estancia en Barcelona, y agradecen la comprensión del público ante una decisión tomada exclusivamente para garantizar la seguridad de todos", sigue el texto.

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Las entradas del lunes serán válidas para la jornada del jueves, y la promotora ha solicitado que aquellos que no puedan asistir ese día lo comuniquen al correo ticketing@theproject.es antes del mismo jueves a las 14:00 horas.

Oques Grasses afrontará así, a partir del miércoles, 'L'últim concert', cuatro noches consecutivas en el Estadi Olímpic Lluís Companys, donde 220.000 personas despedirán a la banda en los últimos conciertos de su trayectoria. EFE

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