Ocho equipos de Primera y Segunda Federación buscan entrar en octavos de final

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Madrid, 5 oct (EFE).- Ocho equipos de Primera y Segunda Federación pelearán frente a otros ocho de Primera División para alcanzar los octavos de final de la Copa de la Reina Iberdrola, tras el sorteo celebrado este lunes en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol, en Las Rozas (Madrid).

Así, un total de 16 equipos, con ocho procedentes de la Liga F, máxima categoría del fútbol español, lucharán por seguir en el cuadro del torneo.

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Los ocho supervivientes de la segunda eliminatoria, Celta, Argual, Europa, Samper, Sporting Club, Levante UD, Osasuna y Cacereño, conocieron a sus rivales, procedentes de la élite nacional.

Esos equipos fueron los clasificados entre la novena y la decimocuarta posición de la Liga F la pasada temporada, como Madrid CFF, FC Levante LP Badalona, RCD Espanyol de Barcelona, RC Deportivo de A Coruña, SD Eibar y Logroño United, además de los dos recién ascendidos, Deportivo Alavés y Valencia Féminas CF.

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Para determinar los cruces, los clubes han sido distribuidos en tres bombos según su categoría, entre Segunda Federación, Primera Federación y Primera División.

En la próxima ronda ya entrarán el resto de equipos de Primera División.

Una vez definidos los enfrentamientos, la eliminatoria se resolverá a partido único en el campo del equipo de inferior categoría entre el martes 3 y el jueves 5 de noviembre, con la tanda de penaltis como desenlace directo en caso de empate y ocho plazas para los octavos de final en juego.

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El sorteo de la tercera eliminatoria queda conformado de la siguiente forma:

Celta-Espanyol

Argual-Madrid CFF

Europa-Deportivo

Samper-Valencia

Sporting Club-Levante Badalona

Levante UD-Eibar

Osasuna-Logroño UNited

Cacereño-Alavés. EFE