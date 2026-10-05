Nueve comunidades autónomas bajo aviso por lluvias y tormentas, tres en nivel naranja

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Madrid, 5 oct (EFE).- Nueve comunidades autónomas se encuentran hoy bajo aviso por lluvias y tormentas, con Castilla y León, Cataluña y Extremadura en nivel naranja (riesgo importante) por acumulaciones de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora en el caso de Salamanca y Cáceres, por más de 60 litros en el Ampurdán (Girona), y más de 40 litros en el prelitoral de Barcelona.

El aviso naranja estará vigente hasta el mediodía en el caso de Cataluña, mientras que en Castilla y León y Extremadura entrarán en vigor a partir de las 17 horas, respectivamente. Las lluvias y tormentas podrán ir acompañadas de granizo grande.

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En el Ampurdán (Cataluña) se recogerán más de 60 litros por metro cuadrado en una hora, y más de 100 litros en doce horas, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el caso del prelitoral de Barcelona (Cataluña) se han acumulado ya cantidades superiores a 40 litros por metro cuadrado en menos de una hora en el Vallés oriental. Las tormentas continuarán y pueden seguir produciéndose chubascos muy fuertes.

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Están en naranja, además, el sistema central y meseta de Salamanca y la zona sur de la provincia (Castilla y León). Asimismo, el norte de Cáceres (Extremadura) por acumulaciones de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Se prevén chubascos y tormentas fuertes en ambas mesetas, montañas del noroeste, regiones del interior este peninsular, islas Pitiusas y entorno del sistema Central, donde podrán ser localmente muy fuertes, y en el este de Cataluña.

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Son probables intensidades torrenciales en Girona y acumulados significativos.

Además de las tres comunidades anteriores en nivel naranja, se encuentran en amarillo -con riesgo bajo- por lluvias y tormentas otras seis: Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia y Baleares -en esta última el aviso se dará por concluido a las 9 horas.

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Las lluvias dejarán acumulados de entre 15-20 litros por metro cuadrado en una hora en esas zonas.

En el tramo de doce horas podrán registrarse más de 60 litros por metro cuadrado en el litoral de Tarragona, y más de 40 litros también en doce horas el norte de Cáceres y sur de Ávila, en Castilla y León, en donde las lluvias afectarán a buena parte de la comunidad.

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En puntos del centro peninsular como la sierra de Madrid podrán alcanzarse 15 litros por metro cuadrado en una hora, además de tormentas con granizo. EFE