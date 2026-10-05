Medvedev asegura que el pelotazo que provocó su descalificación fue "un accidente"

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Pekín, 5 oct (EFE).- El ruso Daniil Medvedev (n.5) aseguró este lunes que el pelotazo a un espectador que provocó su descalificación en las semifinales del Abierto de China fue "un accidente" y expresó su deseo de reunirse con el aficionado para compensarlo de alguna manera.

"Fue un accidente al cien por cien", afirmó en la zona mixta después del encuentro ante el serbio Novak Djokovic (n.11), que dominaba por 7-5 y 5-3 cuando se produjo el incidente sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín.

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Medvedev sostuvo que no golpeó la pelota con rabia y explicó que intentaba evitar que saliera de la pista después de que esta regresara botando hacia él.

"Cuando vi el resultado, me sentí horrible", declaró el ruso, que insistió en que su principal preocupación era el estado del espectador.

"Espero que esté bien, porque nunca se sabe con este tipo de situaciones", señaló. "Espero poder reunirme con él y compensarlo de alguna manera", añadió.

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El incidente ocurrió después del punto que dejó el marcador en 15-15 en el noveno juego del segundo set y dio paso a la descalificación del ruso y al pase de Djokovic a la final.

Sobre el encuentro, Medvedev reconoció que había desaprovechado oportunidades y elogió la actuación del seis veces campeón en Pekín.

"Jugó increíble, así que creo que tiene muchas posibilidades en la final", afirmó sobre el serbio, que este martes se enfrentará al australiano Alex de Miñaur (n.9). EFE

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(foto)