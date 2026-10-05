Mavra iguala el récord de Winfred King y Tharon Mayes en el Breogán

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Lugo, 5 oct (EFE).- El base internacional croata Dominik Mavra igualó el récord que los estadounidenses Winfred King y Tharon Mayes ostentaban en el Breogán, al firmar 22 puntos y 10 asistencias en el último partido liguero contra el Baxi Manresa.

El primer jugador en lograr el ‘20+10’ con la camiseta celeste fue el pívot Winfred King en la temporada 1985-86. En la derrota ante el Joventut de aquel 16 de noviembre de 1985, el americano aportó 27 puntos y 12 rebotes al conjunto dirigido por Pablo Casado.

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Ese hito no se volvería a ver en el Breogán hasta diez años después, cuando el escolta Tharon Mayes lideró el triunfo lucense en Zaragoza con 32 puntos y 10 asistencias en los 40 minutos que estuvo en pista.

Mavra se ha convertido en una pieza fundamental en el Breogán desde su llegada al Pazo Provincial a finales de noviembre de 2024. En su primer curso como breoganista, el croata 8.4 puntos, 3.7 asistencias y 10.6 créditos de valoración por encuentro (19:52 minutos de media en 25 partidos).

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La pasada campaña mejoró sus números en los 34 partidos que disputó en la liga Endesa pese a jugar menos de 19 minutos por partido: 8.8 puntos, 5.3 asistencias y 10.7 créditos de valoración.

En las dos primeras jornadas del presente curso, el base croata promedia 19 puntos y 6 asistencias para una valoración media de 24 créditos. EFE

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