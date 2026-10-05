Martes, 6 de octubre de 2026

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FÚTBOL LIGA DE NACIONES

Redacción Deportes. La selección española, líder de su grupo con pleno de victorias, se enfrenta este martes en la cuarta jornada de la Liga de Naciones en el estadio Poljud de Split a una Croacia herida y abochornada tras perder el sábado en Rijeka ante Inglaterra por un contundente 0-7.

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FÚTBOL MESSI

Buenos Aires. Leo Messi pone este martes fin a su dilatada y exitosa carrera con la selección de Argentina en el emotivo partido amistoso que enfrentará al cuadro que dirige Lionel Scaloni contra el equipo nacional de Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Infografía)

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TENIS TOKIO

Tokio. El español Carlos Alcaraz, primer favorito y defensor del título, se enfrenta este martes en la final del Abierto de Tokio al checo Jiri Lehecka, al que ha superado en tres de los cuatro enfrentamientos previos.

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TENIS PEKÍN

Pekín. El serbio Novak Djokovic, tercer cabeza de serie, persigue este martes ante el australiano Alex de Miñaur, quinto favorito, su séptimo título en el Abierto de Pekín de tenis tras verse beneficiado por la descalificación del ruso Daniil Medvedev en semifinales.

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FÚTBOL PREEUROPEO SUB-21

Ibiza. La selección española sub-21 se enfrenta este martes a la de Rumanía en el estadio Can Mises de Ibiza, toda una final camino del Europeo de la categoría. Una victoria le permitirá sacar el billete de la fase final de Serbia y Albania y un empate le podría valer también, aunque no de forma matemática, porque dependería del resultado de Finlandia en Kosovo.

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CICLISMO EUROPEOS

Redacción Deportes. Tras la jornada descanso del lunes, se reanudan este martes los Campeonatos de Europa de ciclismo en carretera, en Liubliana, con las pruebas contrarreloj de relevos por equipos mixtos júnior y elite.

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- Liga de Campeones. 1ª jornada: Igokea-Surne Bilbao Basket (20.00) y Asisa Joventut-Bnei Herzliya (FOTO) (20.30).

. Previas de los partidos Juventus-Unicaja y UCAM Murcia-Varese.

- Eurocopa. 2ª jornada: London Lions-La Laguna Tenerife (20.30).

. Previas de los partidos Aris-San Pablo Burgos y Baxi Manresa-Ulm.

- Copa de Europa FIBA. 1ª jornada: FIATC Girona-Dinamo Bucarest (19.45). (FOTO)

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BALONMANO

- Liga Europea. 2ª jornada: Dicoprebal Logroño La Rioja-Gummersbach, Fraikin Granollers-Buzau, Maritimo-Bidasoa Irun y Bathco Torrelavega-Karvina (20.45).

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CICLISMO

- Se reanudan los Campeonatos de Europa de ciclismo en carretera, en Liubliana (hasta 7). Pruebas contrarreloj de relevos por equipos mixtos júnior y elite.

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FÚTBOL

- Liga de Naciones. 4ª jornada (FOTO): Croacia-España, en Split, e Inglaterra-República Checa, en Londres (20:45).

- Amistoso Argentina-Benín, último partido de Leo Messi con la selección albiceleteste, en Buenos Aires (Estadio Monumental) (01.00 del miércoles). (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA)

- Amistosos India-Uruguay (16.00), Jordania-Venezuela (19.00), Colombia-Perú (01.45 del miércoles) y EEUU-Canadá (02.00) y México-Chile (04.30).

- Entrenamiento abierto de la selección femenina en Las Rozas previo a la gira de Estados Unidos (10.00) y después viaja a Norteamérica. (FOTO) (VÍDEO)

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- Preeuropeo sub-21: España-Rumanía, en Ibiza (19.00).

- Juicio Maradona. Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Brasil Apuestas. Las plataformas y los anuncios de apuestas deportivas y casinos en línea están prohibidos en Brasil desde este martes por orden del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en campaña para renovar su mandato. (FOTO) (VÍDEO)

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GOLF

- Presentación del Abierto de España (10.00. Hoyo 18 del Real Club de Campo Villa de Madrid).

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HOCKEY PATINES

- Campeonato del Mundo femenino, en Asunción (hasta 10).

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JUDO

- Campeonatos del Mundo de judo, en Bakú (hasta 11).

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TENIS

- Finales de los Torneos ATP 500 de Tokio, entre Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka (11.00), y Pekín, entre Novak Djokovic y Alex de Miñaur (13.00) (FOTO).

- Torneo WTA 1.000 de Pekín (hasta 11).

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WATERPOLO

- Liga de Campeones. 1ª jornada de la primera fase: Jadran Herceg Novi (MNE)-Sabadell (18.30).

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EFE/dep

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