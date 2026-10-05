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María Neira ante su candidatura a la OMS: "Me siento como un pez en una pecera"

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Vigo, 5 oct (EFE).- La doctora María Neira, exdirectora del departamento de Salud Pública y Medioambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha afirmado que se siente como "un pez en una pecera" tras haber sido propuesta como candidata al puesto de directora general de este organismo.

Esta médica y epidemióloga asturiana, de padre gallego, ha sido entrevistada en el Congreso Conxemar este viernes, donde ha confesado que afronta esa candidatura "llena de responsabilidad, entusiasmo, miedo y ganas".

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Ha asegurado que se siente "como un pez en una pecera, observado", pero con la salud publica como motivación que la "hace latir todos los días".

Neira ha reconocido que su impulso personal para optar a dirigir la OMS "estaba un poco frenado" por el contexto geopolítico, pero a la vez "muchos" grupos profesionales, muchas asociaciones y plataformas empezaron a ponerle "una presión emocional" para que aceptara ser candidata.

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"Eso fue, la verdad, lo que más me motivó, ver cómo había gente que creía que podíamos juntos hacer algo interesante en la Organización Mundial de la Salud", ha valorado.

Neira ha explicado que en enero, el Consejo Ejecutivo de 34 países se reúne y escoge a tres candidatos de los seis inicialmente propuestos y, ya en mayo, la Asamblea Mundial de la Salud seleccionará por aclamación el candidato que va a dirigir la OMS.

La doctora ha subrayado el papel determinante de los productos del mar en la prevención de patologías graves y el mantenimiento de la salud global por su alto valor proteico, que lo convierte en "una proteína de alta calidad" y con micronutrientes muy necesarios y grasas saludables que representan una protección frente a enfermedades cardiovasculares y crónicas.

Neira ha señalado en que hay especies de pescado "muy asequibles" desde el punto de vista económico y ha insistido en que "un consumo accesible que tiene que formar parte de una alimentación equilibrada".

La representante de la OMS ha abogado por abordar el consumo de pescado desde una perspectiva holística de salud pública y evitar mensajes alarmistas que alejen a la población de sus beneficios.

"Ha habido mucha desinformación o exceso de información sobre aspectos muy concretos como la famosa presencia del mercurio y ahí está la importancia de salud pública, que tiene el contexto. Cuando hablamos de salud pública no es una intervención, sino el contexto: la dieta, la nutrición y la proporción", ha indicado.

Ha recomendado el consumo de pescado incluso en mujeres embarazadas, pero "cierto tipo" -no todo- y en determinada presentación.

La doctora ha recordado que el enfoque One Health (Una Sola Salud) es un principio indispensable para la gestión de las políticas alimentarias y sanitarias.

"La salud humana, la salud animal y la salud ambiental están conectadas; es tan evidente que estamos ligados a nuestro entorno que sería destructivo no verlo como un todo", ha subrayado.

Neira ha afirmado que el cambio climático es una cuestión de salud y ha señalado que, cuando se asuma así, "todos" convergiremos hacia lo que significa y a frenarlo. EFE

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