Madrigueras (Albacete) trata de recuperar la normalidad mientras sigue su recuperación

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Albacete, 5 oct (EFE).- La localidad de Madrigueras (Albacete) trata de recuperar la normalidad mientras sigue el operativo de recuperación y limpieza tras la riada del viernes que mantiene a la población, y a la provincia, en Fase de Emergencia de nivel 1 del Meteocam, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos.

Este lunes las clases se han retomado con normalidad, ya que aunque el colegio resultó afectado por las inundaciones ya está completamente operativo, mientras que el instituto no ha resultado dañado, han explicado a EFE fuentes del Gobierno regional

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El edificio del centro de salud sigue sin poder utilizarse y los servicios sanitarios trabajan en el edificio de Cruz Roja de la localidad.

La Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, mantiene este lunes activo el Plan de Contingencia desplegado este fin de semana ante la situación de emergencia que vive el municipio.

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Fuentes del Sescam han indicado que este lunes el equipo de Atención Primaria no puede prestar la atención ordinaria y habitual del centro de salud, por lo que personas que tienen una cita programada están siendo valoradas por los profesionales, quienes gestionarán una nueva fecha para su consulta.

La actividad asistencial en los consultorios locales del resto de municipios de la Zona Básica de Salud (Cenizate, Motilleja, Mahora y Navas de Jorquera) se está llevando a cabo con total normalidad y sigue operativa la instrucción de que los habitantes de estos municipios que precisen atención urgente a partir de las 15 horas deben dirigirse al PAC de Tarazona de la Mancha.

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En paralelo a la organización de la asistencia, la Gerencia sigue trabajando en la recuperación del edificio en el que el agua llegó a alcanzar un metro de altura el pasado viernes y afectó a las instalaciones informáticas, aparatos y electricidad, entre otras.

Durante el fin de semana los trabajos se han centrado en la limpieza, para la que se ha contado con personal propio y voluntarios.

En las calles del municipio siguen las tareas de recuperación, tras una riada que dejó cuantiosos daños materiales y una persona fallecida, una mujer de 102 años que se encontraba en su domicilio, un bajo donde el agua alcanzó un metro de altura. EFE

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