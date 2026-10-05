Los hosteleros españoles esperan que las elecciones propicien un "clima de estabilidad"

Guardar

Madrid, 5 oct (EFE).- La asociación Hostelería de España ha valorado la convocatoria electoral anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la que esperan que suponga la "restitución" de la actividad institucional y que favorezca un "clima de estabilidad".

En palabras a EFE, el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ha hecho un primer balance de la legislatura que ahora termina tras el anuncio de Sánchez por el que se convocan elecciones generales para el 29 de noviembre.

PUBLICIDAD

Almeida ha destacado que estos años han estado marcados por circunstancias que han "desestabilizado" el consumo como la DANA de Valencia o las guerras de Ucrania e Irán, un contexto que, según el presidente, ha creado un "clima de incertidumbre" a nivel nacional e internacional.

Para el hostelero el sector ha mostrado "fortaleza y capacidad de adaptación" a estas situaciones, aunque el "estancamiento" y "retroceso" del consumo nacional, junto con la crisis de precios han generado un "momento de preocupación" que se constata en la caída de la actividad de la hostelería, que en lo que va de año, se sitúa en -1,3 %.

PUBLICIDAD

Almeida ha calificado de "buen interlocutor" al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y ha puesto como ejemplo de ello el Plan de Choque de eficiencia energética puesto en marcha en los últimos meses, que ha tachado de "éxito".

El presidente ha remarcado que este plan debe ser el "punto de partida", para que el siguiente Gobierno vea la "necesidad" de un plan específico para la hostelería.

PUBLICIDAD

Por último, Almeida ha demandado al Gobierno resultante que de la "relevancia que merece" a un sector que no sólo es motor económico de nuestro país y de generación de empleo (más de 2 millones de puestos de trabajo), sino "también social". EFE