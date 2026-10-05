López Miras: "Por fin, los españoles tienen la palabra"

05/10/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras ESPAÑA EUROPA MURCIA POLÍTICA PPRM

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El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reaccionado al anuncio del adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre con un mensaje en sus redes sociales en el que reclama un cambio de rumbo para España y reivindica una mayor defensa de los intereses de la Comunidad.

"Por fin, los españoles tienen la palabra", ha señalado López Miras, quien ha considerado que los comicios suponen "la oportunidad de recuperar el rumbo, devolver la dignidad y que el presidente Alberto Núñez Feijóo reconstruya este país".

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El presidente del Ejecutivo autonómico también ha centrado su mensaje en la situación de la Comunidad y ha hablado de "la oportunidad de acabar con el maltrato a la Región de Murcia".

López Miras ha concluido su publicación con el mensaje "Sánchez o España".