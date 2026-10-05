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Le Priol apela su condena a 26 años de cárcel por la muerte de Federico Aramburu

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París, 5 oct (EFE).- Loïk Le Priol apeló este lunes la condena a 26 años de prisión por el homicidio del exjugador internacional de rugby argentino Federico Martín Aramburu, tres días después de que Romain Bouvier, el otro condenado, hiciera lo mismo.

Los dos hombres, vinculados a la extrema derecha, se muestran así dispuestos a abrir un nuevo pulso judicial, diez días después del final de un juicio intenso y con gran repercusión mediática en Francia y Argentina.

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Le Priol y Bouvier fueron condenados el pasado 25 de septiembre por matar a tiros a Aramburu en la noche del 18 al 19 de marzo de 2022, tras una pelea en una terraza del céntrico barrio parisino de Saint Germain des Prés.

Bouvier disparó contra el argentino cuatro veces, alcanzándole en dos ocasiones, mientras que Le Priol vació las seis balas del cargador de su arma, alcanzando a Aramburu cuatro veces y provocándole la muerte.

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Durante el juicio, al que acudieron numerosos familiares y amigos de la víctima llegados de Argentina y del País Vasco francés, ambos reconocieron lo ocurrido y su responsabilidad, pero negaron haber tenido intención de matar.

La corte de lo penal también descartó la premeditación, que habría recalificado el crimen en asesinato, castigado con cadena perpetua. Como consecuencia, Le Priol fue condenado a 26 años de cárcel por homicidio y Bouvier a 19, por intento de homicidio.

El juicio en apelación tendrá lugar ante otra corte de lo penal y en él se revisará el caso desde el principio. La nueva vista podría mantener las condenas o modificar la calificación de los hechos y, por tanto, las penas. EFE

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