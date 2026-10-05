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Las Spirit de Adrián González recortan dos puntos al Gotham, Chicago sigue en crisis

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Chicago (EE.UU.), 4 oct (EFE).- Las Washington Spirit, dirigidas por el español Adrián González, ganaron este domingo 3-2 en el campo de las Houston Dash y recortaron dos puntos de desventaja en la tabla respecto al líder Gotham, entrenado por el también español Juan Carlos Amorós, en la NWSL.

Las Spirit se impusieron a las Dash en Houston con goles de Tara Rudd, Sofía Cantore y Clara Luvanga, que firmó el 3-2 para culminar la remontada en el minuto 84 después de que un doblete de Miljana Ivanovic diera una momentánea ventaja 2-1 a las Dash.

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Con este triunfo, las Spirit se situaron terceras con 49 puntos, a seis de un Gotham que desperdició su ventaja en el 91 contra el Angel City y acabó empatando 1-1.

Taylor Suárez anotó el gol del empate en el añadido para el Angel City.

En la segunda plaza, con 51 puntos, se ubica el San Diego Wave.

En la parte baja de la tabla sigue la crisis de las Chicago Stars, colistas con 17 puntos en 27 jornadas. Este domingo, cayeron 2-3 en casa contra las Denver Summit en la que fue la vigésima derrota de su temporada. EFE

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