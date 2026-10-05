Laporta acudirá a la reunión de Euroliga en la que se estudiará futuro de la competición

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Barcelona, 5 oct (EFE).- El presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, encabezará la delegación de la entidad azulgrana en la reunión de la Euroliga que se celebrará este martes en Como (Italia).

La reunión, según informó el Barça, permitirá a los clubes analizar las directrices estratégicas clave que configurarán el futuro de la Euroliga en los próximos diez años, en un momento especialmente significativo para el desarrollo y consolidación del baloncesto europeo.

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Entre los temas que se tratarán está el plan estratégico de la competición para la próxima década, que incluye la expansión planificada para el próximo curso a 24 participantes, la posible conversión de licencias de diez años en franquicias y la ampliación de la competición de los 13 miembros actuales a 21, con la adición de ocho nuevas franquicias.

La reunión será una oportunidad para abordar igualmente otras cuestiones vinculadas al desarrollo y crecimiento de la Euroliga, como la evolución de su ecosistema digital y la inversión en pabellones, así como otros aspectos relacionados con el futuro de la competición y su modelo de desarrollo.

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También estará sobre la mesa la oferta de la NBA a la Euroliga para organizar una nueva competición en el Viejo Continente. Y es que los clubes propietarios de la máxima competición continental son conscientes de que el futuro del baloncesto europeo pasa por mantener la gobernanza de su competición u operar sobre el paraguas de la patronal de la liga estadounidense aceptando su plan de negocio.

En cualquier caso, la oferta y el plan de negocio que ofrece la NBA no están aún totalmente definidos, por lo que hasta que las franquicias de la Euroliga no recaben más información sobre el proyecto no tomarán ninguna decisión al respecto.

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En Como, Joan Laporta estará acompañado por los directivos responsables de la sección de baloncesto del club, Sisco Pujol y Jaume Nicolàs; el secretario de la junta directiva, Josep Cubells; y el director de Deportes Profesionales, Xavier O'Callaghan.

EFE

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