La miopía infantil sigue creciendo en España y ya afecta al 26,4% de los niños de 5 a 7 años

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(Información remitida por la entidad que la firma:)

La miopía infantil continúa aumentando en España. Según el Barómetro de la Miopía Infantil elaborado por la Fundación ALAIN AFFLELOU y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la prevalencia de esta alteración visual entre los niños de 5 a 7 años se situó en el 26,4% en 2024 y 2025. De mantenerse la tendencia observada en los últimos años, podría alcanzar el 30% en 2030.

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Los resultados muestran la relación existente entre determinados hábitos cotidianos y una mayor prevalencia de miopía. Los niños que dedican más tiempo a actividades de visión próxima, como la lectura, los deberes o el uso de dispositivos digitales, presentan más casos de miopía que aquellos que realizan estas actividades durante menos tiempo. Mientras que la prevalencia se sitúa en el 14,8% entre quienes realizan hasta dos horas al día, alcanza el 20,7% entre quienes superan las tres horas diarias.

El uso de dispositivos digitales también está asociado a una mayor prevalencia. La miopía afecta al 16,5% de los menores que utilizan las pantallas durante menos de una cuarta parte del tiempo dedicado a actividades de cerca. Sin embargo, la cifra aumenta hasta el 20,3% entre quienes pasan más de la mitad de ese tiempo frente a dispositivos digitales.

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“El Barómetro nos permite seguir la evolución de la miopía infantil en España y analizar cómo se relaciona con los hábitos cotidianos de los menores. Los datos muestran una mayor prevalencia entre quienes dedican más tiempo a actividades de visión próxima y a dispositivos digitales, lo que refuerza la necesidad de seguir investigando los factores ambientales que intervienen en el desarrollo de la miopía”, explica Cristina Álvarez Peregrina, profesora e investigadora en la Universidad Complutense de Madrid.

“Las familias pueden incorporar diferentes hábitos a sus rutinas diarias para cuidar la visión de los niños como limitar el tiempo continuado ante pantallas, favorecer descansos visuales durante las actividades de cerca y promover la actividad al aire libre”, señala Ana Díaz, óptica optometrista y responsable de formación en ALAIN AFFLELOU. “El objetivo es proteger la salud visual desde edades tempranas y reducir el riesgo de progresión de la miopía”, concluye.

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La prevención y la detección precoz, claves ante la miopía infantil

Los datos del barómetro refuerzan la importancia de realizar revisiones visuales periódicas desde edades tempranas. La detección precoz permite identificar tanto la miopía como los estados de pre-miopía, facilitando un seguimiento individualizado y la adopción de medidas orientadas a controlar su evolución.

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La Fundación ALAIN AFFLELOU impulsa el Barómetro de la Miopía Infantil en España desde 2016 como parte de su compromiso con la prevención y la concienciación sobre la salud visual infantil. Esta labor se complementa con la Campaña de Salud Visual Infantil, una iniciativa de referencia en España que este año ha celebrado su 27ª edición.

A través de esta colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, la Fundación contribuye a generar conocimiento sobre la evolución de la salud infantil y a trasladar a las familias información rigurosa sobre los factores que pueden influir en el desarrollo visual de los menores.

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Con iniciativas como el Barómetro de la Miopía Infantil y la Campaña de Salud Visual Infantil, la Fundación ALAIN AFFLELOU trabaja para promover la detección precoz de alteraciones visuales y concienciar a las familias sobre la importancia de cuidar la visión desde edades tempranas.

Metodología

El Barómetro de la Miopía Infantil en España es un estudio evolutivo elaborado por la Fundación ALAIN AFFLELOU y la Universidad Complutense de Madrid a partir de los datos recogidos anualmente en la Campaña de Salud Visual Infantil de la Fundación.

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El análisis histórico reúne información obtenida entre 2016 y 2025. En la última edición de la campaña, desarrollada en 2025, se realizaron 602 revisiones visuales a niños de entre 5 y 7 años. El Barómetro analiza la prevalencia de miopía y su relación con distintos factores ambientales, entre ellos el tiempo dedicado a actividades de visión próxima, el uso de dispositivos digitales y la exposición al aire libre.

Sobre la Fundación Alain Afflelou

La Fundación Alain Afflelou trabaja desde 2007 con la convicción de que ver y oír bien es un derecho fundamental para todas las personas. Su labor se centra en promover la sensibilización, prevención y diagnóstico de problemas visuales y auditivos, tanto en España como en el extranjero, con especial atención a la infancia.

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La actividad de la Fundación se articula en tres pilares estratégicos:

Concienciación y Prevención: impulsa la salud visual y auditiva mediante campañas educativas, fomentando la importancia de la detección precoz (+100.000 revisiones infantiles y + 70.000 gafas donadas). Apoyo a Colectivos Vulnerables: desarrolla acciones solidarias y colaboraciones con organizaciones como Cruz Roja (+6.500 gafas donadas), El Desierto de los Niños (+8.000 revisiones realizadas y +10.000 gafas entregadas) o Lions Club, para acercar la salud visual y auditiva a quienes más lo necesitan. Innovación e Investigación: respalda proyectos y estudios que contribuyen al avance científico, tecnológico y social en el ámbito de la visión y la audición.La Fundación Alain Afflelou reafirma su compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas, promoviendo una visión y audición saludables como motor de igualdad de oportunidades.

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Más información: https://www.afflelou.es/fundacion/

APPLE TREE

Paula Valdés / Paula Fernández

T. 913 190 515

PR_AFFLELOU@APPLETREE.AGENCY"

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