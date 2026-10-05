Espana agencias

La Justicia rechaza desalojar ya la acampada de Sol como pedía Ayuso

Guardar

Madrid, 5 oct (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar inmediatamente la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol, como solicitaba de manera cautelarísima el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso.

Aunque en opinión de la sección sexta de lo Contencioso "concurren circunstancias de especial urgencia", la decisión no puede adoptarse "con las debidas garantías sin oír previamente a la Administración General del Estado", recoge el auto dictado este lunes.

PUBLICIDAD

Sin entrar al fondo del asunto, el tribunal tiene en consideración "la eventual afectación del derecho de reunión de las personas efectivamente acampadas" y "la irreversibilidad de las consecuencias" que tendría acceder al desalojo instado por el Gobierno madrileño con posible utilización de "medidas de compulsión física" por parte de las fuerzas de seguridad si no accediesen a abandonar la acampada.

Los magistrados consideran que la "tan real posibilidad" de que el desalojo incluya dichas medidas de "compulsión física sobre las personas acampadas" exige poder contar con el criterio, alegaciones y motivos de la Delegación del Gobierno, pero acorta al próximo miércoles, a las 9:00 horas, el plazo para que presenten su escrito, "dadas las concretas circunstancias".

PUBLICIDAD

En su argumentación, aluden también a la necesidad de que actuaciones como la solicitada, es decir el desalojo, sean proporcionadas y citan la ley de seguridad que recoge que las medidas de intervención para mantener o restablecer la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones serán "graduales y proporcionadas a las circunstancias" que "la disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso".

Para pedir el desalojo, el Gobierno de Díaz Ayuso señalaba que la Delegación del Gobierno se había negado a ordenar a la Policía Nacional que actuara frente a lo que consideran una "ilegal ocupación del espacio público" y acusaban a esta institución de no haber actuado tampoco para proteger la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, de daños en la fachada, ni la estatua del Oso y el Madroño.

También esgrimía el Gobierno regional madrileño como motivos para desalojar la acampada el perjuicio que esta genera al turismo y al comercio, la falta de condiciones de higiene o la alteración de los actos programados para celebrar el 12 de octubre.

La Comunidad de Madrid interpuso este recurso tras enviar un requerimiento al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, donde le recriminó su "inacción" y darle un plazo de 48 horas para desalojar la plaza.

El delegado del Gobierno respondió que estaban "desarrollando las actuaciones que resultan procedentes" y que la acampada muestra "pleno respeto al ordenamiento jurídico". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pedro Sánchez llamó por teléfono al rey Felipe VI este domingo para informarle del adelanto electoral: reacciones y última hora política en España

El presidente del Gobierno ha modificado finalmente su agenda este lunes para ofrecer una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa

Pedro Sánchez llamó por teléfono al rey Felipe VI este domingo para informarle del adelanto electoral: reacciones y última hora política en España

Receta de palomitas de pollo en freidora de aire, un picoteo fácil, riquísimo y más ligero

Para conseguir un pollo jugoso y con sabor, esta receta utiliza dados pequeños de pechuga marinados con leche y especias

Receta de palomitas de pollo en freidora de aire, un picoteo fácil, riquísimo y más ligero

Muere Carlos Fernández-Lomana, el discreto hermano de Carmen Lomana que dedicó su vida a la banca y a Asturias

Fallecido este sábado en Asturias a los 77 años, dedicó más de tres décadas a la banca y construyó en su tierra una vida familiar alejada de la exposición pública

Muere Carlos Fernández-Lomana, el discreto hermano de Carmen Lomana que dedicó su vida a la banca y a Asturias

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza desalojar la acampada de Sol como pedía Ayuso

El Gobierno regional pretendía que la Delegación del Gobierno, responsable de la gestión estatal del orden público en la región, levantara la protesta por el derecho a la vivienda

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza desalojar la acampada de Sol como pedía Ayuso

Así es el queratocono, la enfermedad que pone los ojos con forma de cono y provoca visión borrosa: causas, síntomas y tratamiento

Esta patología suele afectar entre el final de la adolescencia y los treinta años

Así es el queratocono, la enfermedad que pone los ojos con forma de cono y provoca visión borrosa: causas, síntomas y tratamiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez llamó por teléfono al rey Felipe VI este domingo para informarle del adelanto electoral: reacciones y última hora política en España

Pedro Sánchez llamó por teléfono al rey Felipe VI este domingo para informarle del adelanto electoral: reacciones y última hora política en España

A partir de cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre: plazos y fechas límite para votar

Ayuso agita las dudas sobre una posible “adulteración” de los censos de cara a las elecciones generales: “Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”

El Gobierno aprobará de nuevo en el Consejo de Ministros los decretos de vivienda que rechazó el Congreso para intentar convalidarlos en la Diputación Permanente

Feijóo celebra el adelanto electoral y lo perfila como un referéndum contra el sanchismo: “El daño es descomunal, pero no es irreversible”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

Cada español acumula ya 55.300 euros de riqueza financiera y el conjunto de los hogares alcanza los 3,4 billones: es un crecimiento de casi el 10%

A las puertas de elecciones generales, España encadena cuatro años sin presupuestos mientras el gasto público crece un 19%

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

A tu contrato de trabajo le faltan datos: todo lo que deben incluir las empresas desde este lunes según la nueva ley laboral

DEPORTES

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”