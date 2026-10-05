La Fiscalía pide 13 años a un acusado de agresión sexual a una menor con la que había quedado para dar un paseo

21/05/2021 Complejo judicial de Las Salesas, en Santander. Cantabria. Juzgados POLITICA ESPAÑA EUROPA CANTABRIA EUROPA PRESS CANTABRIA

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La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de trece años de prisión a un acusado de agresión sexual a una menor, de catorce años, con la que había quedado para dar un paseo.

Según el escrito del ministerio público, el procesado había conocido a la víctima el día de su cumpleaños, y la volvió a ver al cabo de dos meses en el cumpleaños de la prima de él. Días después de ese segundo encuentro, ambos quedaron para dar un paseo, pero "como estaba lloviendo, el acusado envió un mensaje a la chica diciéndole que mejor fuera al piso donde él la estaba esperando".

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Una vez allí, el denunciado le "instó a sentarse en unos colchones que había en el suelo y, con ánimo libidinoso, pese a constarle la oposición reiterada a mantener relaciones sexuales de la menor, empezó a besarla en la boca a la fuerza y a tocarla por encima de la ropa".

Y según la Fiscalía, posteriormente la obligó "a mantener relaciones sexuales vaginales con penetración sujetándola con fuerza por las caderas". Añade que esa relación "inicialmente se realizó sin preservativo y luego con él, a ruego de la menor, temerosa de ser contagiada".

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Los hechos constituyen, a juicio del ministerio público, un delito de agresión sexual a menor de dieciséis años, merecedor de trece años de prisión, quince de alejamiento y prohibición de comunicar con la chica, otros tantos de libertad vigilada tras la salida de la cárcel, diez más de inhabilitación para ejercer los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, y dieciocho años de inhabilitación para trabajar con menores. Y en concepto de responsabilidad civil, pide que el acusado indemnice a la menor en 10.000 euros, por los daños morales y las lesiones psicológicas que le ha producido.

El juicio está previsto este martes, 6 de octubre, a las 9.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

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