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La empresa familiar advierte: Cambiar "constantemente las reglas" hace difícil "construir"

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Madrid, 5 oct (EFE).- El presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Eloi Planes, ha pedido este lunes una fiscalidad competitiva y un marco jurídico estable porque "cuando cambiamos constantemente las reglas es muy difícil construir".

Planes ha intervenido en la inauguración del XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que ha estado marcada por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ante la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha anunciado en el último momento que no acudiría.

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El presidente del IEF ha tenido unas palabras de agradecimiento al rey, que no ha podido acudir por encontrarse de visita oficial en Finlandia, pero que les ha remitido una carta en la que agradece a la empresa familiar ser un punto de apoyo para proyectarse hacia el futuro desde el arraigo.

También se ha dirigido a los ciudadanos y empresarios de Ceuta, "que están viviendo momentos extraordinariamente difíciles" y a los que ha querido trasladar su "apoyo" y "cercanía".

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En su intervención, Planes ha instado a "reconocer el papel que la empresa juega en nuestra sociedad" para crear riqueza y bienestar, aunque ha matizado que para que los empresarios puedan invertir y crear empleo necesitan "un país que funcione".

Esto implica contar con una fiscalidad competitiva y un marco jurídico estable, "una cultura que vuelva a valorar el esfuerzo" y la capacidad de iniciativa, una administración ágil "que facilite más de lo que dificulte", que apueste por la empresa y afronte los problemas "con mirada larga" porque hay cuestiones como la educación o la vivienda "que no caben en una legislatura", ha señalado.

Con este objetivo, la empresa familiar se ofrece a aportar su "mirada" sobre a los grandes debates, basada en experiencia empresarial, presencia en los territorios y visión internacional, y que apuesta por la "continuidad y el consenso".

"Quizá entre todos tengamos que conseguir que la moderación vuelva a ser más sexy que la polarización", ha ironizado, y "ahí encontrarán" a la empresa familiar, "con voz propia" y una "mirada constructiva". EFE

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