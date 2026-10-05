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La compra de vivienda remonta un 1,3 % en agosto tras meses de caídas, según registradores

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Madrid, 5 oct (EFE).- La compraventa de vivienda creció un 1,3 % en agosto, tras varios meses de descensos, y contabilizó 48.674 transacciones, según el avance de resultados publicado este lunes por el Colegio de Registradores con datos proyectados sobre el 94,8 % de los registros analizados.

Este aumento tiene lugar después de que en julio los registradores apuntaran a una caída de las compraventas del 7,7 % interanual, el mayor descenso interanual en más de dos años.

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Este repunte de agosto se convierte así en el segundo mes de 2026 (junto con junio) en registrar incrementos en las compraventas de vivienda.

Por comunidades autónomas, las compraventas crecieron en nueve comunidades autónomas y en Melilla.

Los aumentos más significativos de las transacciones se dieron en Extremadura (19,3 %), Cantabria (13,7 %), Murcia (13,4 %) o Aragón (10 %). Entre los grandes mercados, en Cataluña subieron un 7,1 %.

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Por el contrario, los descensos más acusados se observaron en La Rioja (-18,7 ), Castilla y León (-10,4 %), Baleares (-9,4 %) o Castilla-La Mancha (-8,7 %). En el caso de Madrid la caída fue del 2,6 %.

Atendiendo al total de compraventas registradas, no solo de vivienda, los datos provisionales muestran que durante agosto hubo 94.559 compraventas de inmuebles, con un aumento del 3,3 % respecto al mismo mes de 2025.

Todo ello en un contexto marcado por la falta de vivienda disponible en el mercado, incapaz de atender la demanda actual y que presiona los precios al alza y a la subida de los tipos de interés.

Las hipotecas para la adquisición de una casa aumentaron también un 1,6 % en agosto, hasta las 33.649 unidades.

En cuanto a las hipotecas sobre vivienda, los aumentos se produjeron en nueve comunidades. Con los mayores crecimientos destacaron Extremadura (23,5 %), Navarra (22,9 %), Melilla (19,4 %) y Canarias (19 %).

Por el contrario, los descensos más acusados, de doble dígito, se contabilizaron en La Rioja (-28,3 %), Islas Baleares (-25,8 %) y Aragón (-12,9 %).

En el total de hipotecas, no solo de viviendas, se observó en agosto una caída del 0,3 % hasta las 43.420 operaciones. EFE

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