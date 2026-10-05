La Bolsa española arranca la semana con subidas del 0,39 %, pendiente del euro y del crudo

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Madrid, 5 oct (EFE).- La Bolsa española ha arrancado la semana en positivo, y ha abierto este lunes con ganancias del 0,39 %, en una jornada en la que el euro ha llegado a bajar hasta mínimos de mayo de 2025, y en la que el precio del crudo desciende hasta los 101 dólares.

En la apertura de este lunes, el IBEX 35, el principal selectivo español, suma ese 0,39 %, hasta los 19.160,3 puntos. Las ganancias del año son del 10,7 %.

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En la jornada, en la que el mercado estará pendiente de la situación política de Francia y España, también se conocerán los datos finales de septiembre de los PMI de servicios de la eurozona, de Francia, Alemania y Estados Unidos, además de la confianza del inversor Sentix de octubre. EFE

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