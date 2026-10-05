'La bola negra' devuelve a Guitarricadelafuente al 'top 10' de discos de mayor éxito

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Madrid, 5 oct (EFE).- El tirón de la película 'La bola negra', protagonizada por Guitarricadelafuente, parece haber aupado el último disco de este músico castellonense, 'Spanish Leather (2025), de vuelta a la cabecera de la lista de los álbumes de mayor éxito en España más de un año después de su publicación.

Suyo es el séptimo puesto, de acuerdo con la clasificación publicada este lunes por Promusicae a partir de las ventas y reproducciones digitales registradas entre los pasados 25 de septiembre y 1 de octubre.

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Cabe destacar que 'La bola negra', dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, llegó a las salas justo en esas fechas y que en su primer fin de semana en cartel recaudó cerca de 4,7 millones de euros, convirtiéndose así en el segundo mejor estreno del año.

'Spanish Leather', que era el segundo disco de estudio de Guitarriacadelafuente y fue aclamado incluso fuera de nuestras fronteras (la revista Rolling Stone lo situó entre los 50 mejores álbumes del pasado año), debutó a principios de mayo de 2025 en el puesto número 3, su máxima posición, y se mantuvo mes y medio en el 'top 10' nacional, al que no había vuelto desde entonces.

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Esta clasificación ha coincidido con el final este pasado viernes en el Movistar Arena de Madrid de la gira con la que ha presentado en vivo dicho trabajo, aunque su impacto en reproducciones o ventas computará para la lista de la semana siguiente.

Aunque si grande ha sido su subida desde el puesto 22 en la semana previa, mayor ha sido aún la de 'The Life Of A Showgirl' de Taylor Swift, que acababa de lograr una reentrada en lista en el puesto 94 y que esta semana aparece en la sexta plaza, motivado por la reedición con nuevos temas y el lanzamiento del videoclip de uno de ellos, 'Patient Zero', dirigido por la propia artista.

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Por lo demás, el 'top 10' presenta a los mismos protagonistas que lo han copado desde hace semanas, incluso más de un año en el caso de discos de Quevedo y Bad Bunny. El primero mantiene el número 1 con 'El baifo', pero también el 8 con el previo 'Buenas Noches' (2024), mientras que la posición de plata vuelve a ocuparla 'Debí tirar más fotos'.

No han aguantado el tirón sin embargo los últimos trabajos de Pablo López ('El cuatro'), que pasa del 2 al 27, o Miley Cyrus ('Bass Persuades'), que lo hace del 3 al 29.

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No hay grandes novedades en una semana anodina para los estrenos. El debut que más alto aterrizó fue 'Come This Madness', de Europe, en decimosexto lugar, seguido de 'A palos' de los españoles Puño Dragón, que figuran en la posición 30. Por detrás, el directo en Sao Paulo de Linkin Park (posición 40) y 'Popstar' de Tinashe (59).

Entre los vinilos más vendidos, cabe destacar la tercera plaza para el citado trabajo de Puño Dragón, por detrás de 'You Seem Pretty Sad For a Girl So In Love' de Olivia Rodrigo, número 1, y de 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny, número 2. 'Spanish Leather' sube al cuarto lugar en esa lista.

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En cuanto a las canciones de mayor éxito, tampoco hay cambios importantes, con 'BBY WOW' de Karol G aún fuerte frente a 'La graciosa' de Quevedo. Cabría señalar en todo caso que 'La nieve', precisamente la canción de Guitarricadelafuente que aparece en 'La bola negra', debuta en la posición número 17.

1. 'El baifo' de Quevedo / Posición Máxima 1 / 23 Semanas en lista

2. 'Debí tirar más fotos', de Bad Bunny / Posición Máxima 1 / 91 semanas en lista

3. 'Por si mañana no estoy', de Omar Courtz / Posición Máxima 1 / 32 semanas en lista

4. 'Cuarto azul', de Aitana / Posición Máxima 1 / 70 semanas en lista

5. 'You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love' de Olivia Rodrigo / Posición Máxima 1 / 16 semanas en lista

6. 'The Life of a Showgirl', de Taylor Swift / Posición Máxima 1 / 43 semanas en lista

7. 'Spanish Leather', de Guitarricadelafuente / Posición Máxima 3 / 72 semanas en lista

8. 'Buenas noches', de Quevedo / Posición Máxima 1 / 97 semanas en lista

9. 'Más cara', de Bad Gyal / Posición Máxima 2 / 30 semanas en lista

10. 'Lux' de Rosalía / Posición Máxima 1 / 47 semanas en lista

1. 'You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love' de Olivia Rodrigo / Posición Máxima 1 / 16 Semanas en lista

2. 'Debí tirar más fotos', de Bad Bunny / Posición Máxima 1 / 32 semanas en lista

3. 'A palos', de Puño Dragón / Posición Máxima 3 / 1 semana en lista

4. 'Spanish Leather', de Guitarricadelafuente / Posición Máxima 1 / 65 semanas en lista

5. 'La ley innata (versión 2024)', de Extremoduro / Posición Máxima 1 / 125 semanas en lista

6. 'Lux' de Rosalía / Posición Máxima 1 / 47 semanas en lista

7. 'Unplugged' de Alice In Chains / Posición Máxima 7 / 1 semana en lista

8. 'Come This Madness', de Europe / Posición máxima 8 / 1 semana en lista

9. 'Me muevo con dios', de Cruz Cafuné / Posición Máxima 5 / 5 semanas en lista

10. 'Number Ones', de Michael Jackson / Posición Máxima 3 / 35 semanas en lista

1. 'BbY WOW', de Karol G, Judeline y Rusowsky / Posición Máxima 1 / 8 Semanas en lista

2. 'La Graciosa', de Quevedo y Elvis Crespo / Posición Máxima 1 / 23 Semanas en lista

3. 'Pa ti toa <3', de Ana Mena & Lola Indigo / Posición Máxima 3 / 16 Semanas en lista

4. 'Al Golpito', de Quevedo y Nueva Línea / Posición Máxima 1 / 23 Semanas en lista

5. 'De lejitos (Remix)', de Jay Wheeler y Omar Courtz / Posición Máxima 3 / 18 Semanas en lista

6. 'Dichavate', de Ya Ice Dilan, Rey Tony, Helabusador y JipMusic Global / Posición Máxima 3 / 31 Semanas en lista

7. 'Dama y Vagabundo' de Envido6 / Posición máxima 7 / 2 semanas en lista

8. 'Superestrella' de Aitana / Posición máxima 2 / 66 semanas en lista

9. 'Vamo a vel', de Roa y Anuel AA / Posición máxima 5 / 2 semanas en lista

10. 'Dai Dai', de Shakira y Burna Boy / Posición máxima 2 / 20 semanas en lista. EFE