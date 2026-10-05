La AEMET alerta de aviso rojo por fuertes lluvias en la provincia de Barcelona

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Barcelona/Madrid, 5 oct (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso rojo por fuertes lluvias (peligro extremo) en el prelitoral de Barcelona, al tiempo que Protección Civil ha enviado un mensaje ES-Alert a los vecinos de las comarcas del Vallès Oriental y el Maresme.

La AEMET prevé tormentas estacionarias en el entorno de Granollers que podrían dejar esta mañana lluvias de más de 90 litros por metro cuadrado en una hora, al tiempo que advierte también de inundaciones y crecidas súbitas en ríos y barrancos.

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Por su parte, la Generalitat de Cataluña pide extremar las precauciones en la movilidad y no acercarse a zonas inundables.

Según la compañía Endesa, un total de 6.217 clientes permanecen sin suministro en sus casas y desde el inicio del temporal ha tenido que gestionar 1.777 incidencias en la red eléctrica.

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Actualmente quedan activas 271, por lo que los equipos técnicos siguen trabajando de manera ininterrumpida, según la empresa.

El temporal que azota Cataluña desde el pasado fin de semana ha causado la muerte de dos personas en Tordera (Barcelona) y Montornès del Vallès (Barcelona) y un desaparecido, además de dejar récords de lluvia, inundaciones, carreteras cortadas y suspensión de servicios.

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Aunque la Generalitat ha levantado ya las restricciones de movilidad, son numerosas las carreteras que siguen afectadas por la acumulación de agua en la calzada. EFE