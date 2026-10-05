La acampada de Sol arranca el día pendiente de Moncloa, entre el escepticismo y las dudas

Guardar

Madrid, 5 sep (EFE).- La acampada de la Puerta del Sol ha arrancado una semana más de protestas con la atención y la vista puesta en la posible convocatoria de elecciones, una opción que algunos manifestantes ven con escepticismo, como "pasarse el muerto", y que otros acogen como una victoria de la acampada.

Con la radio encendida y pendientes de las últimas noticias, así han amanecido algunos acampados en Sol, a la espera de la comparecencia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a las 9:00 horas en el Palacio de la Moncloa, para desvelar si ha decidido adelantar las elecciones generales tras el rechazo del Congreso a los dos reales decretos leyes sobre vivienda.

PUBLICIDAD

Muchos acampados esperan esta comparecencia con escepticismo, mientras que otros lo hacen con dudas y nervios.

La opción de convocar elecciones sería un "claro fracaso" del Gobierno porque mostraría que "no ha sido capaz de aprobar el programa de mínimos" que incluían los dos reales decretos y, al no hacerlo, "han sido los ciudadanos los que han echado al Gobierno", ha defendido Jorge, un estudiante que se encuentra acampado.

PUBLICIDAD

"No creo que vaya a anunciar otra cosa", ha asegurado este joven mientras sujeta la radio con una mano y una manta con otra, en una jornada en la que han bajado las temperaturas pero la lluvia respeta a los acampados en la Puerta del Sol.

A su juicio, una posible convocatoria de elecciones evidenciaría que "ha sido la vivienda la responsable de que el Gobierno haya caído" y, con ello, la acampada sería la responsable de esta decisión gracias a la presión que han ejercido, ha defendido.

PUBLICIDAD

Si este joven ve en la convocatoria de elecciones un triunfo de la acampada, otros lamentan que se trata de una distracción que pueda quitar el foco de las reivindicaciones que hacen desde la Puerta del Sol para ponerlo en disputas políticas. "No se están centrando en lo que se tienen que centrar", ha dicho a EFE Carla.

Para esta estudiante, la decisión de convocar elecciones sería como "pasarse el muerto" entre los partidos, una opinión que también defiende Víctor, también estudiante, que ha mantenido que "no sería ni un avance ni una derrota", sino que "va a retrasar todo mucho más". EFE

PUBLICIDAD