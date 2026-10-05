Jay Wheeler iniciará en diciembre su gira 'La voz favorita' con siete conciertos en España

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Madrid, 5 oct (EFE).- El cantante y compositor puertorriqueño Jay Wheeler, considerado en la actualidad como uno de los principales representantes de la música urbana latina, iniciará en España su gira mundial 'La voz favorita', de la que ofrecerá siete conciertos en este país el próximo mes de diciembre.

Según ha publicado en su web este lunes, actuará primero el día 4 en el Palmetum de Tenerife y a continuación, el día 5, en el Campo 1 de Gran Canaria. Desde las islas viajará al Martín Carpena de Málaga (día 7), al Roig Arena de Valencia (día 8), Bilbao Arena (día 10), Movistar Arena de Madrid (día 13) y Palau Sant Jordi de Barcelona (día 19).

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La gira, en la que presentará el álbum del mismo nombre publicado el pasado mes de mayo, volará ya en marzo de 2027 a Estados Unidos, con presentaciones en puntos como Miami, Atlanta, Washington, D.C., Brooklyn, Boston, Los Ángeles y Orlando.

Entre abril y junio se podrá disfrutar en Latinoamérica, con paradas en Quito, Lima, Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de Panamá, San José, Bogotá y Santo Domingo.

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Live Nation, la promotora de todos sus shows en España excepto los de Canarias, ha informado que las entradas se podrán adquirir en primer lugar en dos preventas, una organizada por la plataforma SMusic y otra a través de su web, que arrancarán simultáneamente a partir de las 11 horas de este miércoles, 7 de octubre. La venta general arrancará 48 horas después.

En una carrera discográfica que arrancó en 2019 con 'Platónico', Wheeler (Salinas, 1994) ha conseguido un gran alcance internacional con 'La voz favorita' gracias sobre todo al éxito de 'De lejitos (Remix)', junto a Omar Courtz, que llegó al número 3 en España y figura actualmente en la quinta posición tras 18 semanas en lista. EFE

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