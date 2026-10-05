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Investigan la muerte a golpes de un hombre y una mujer en un domicilio en Madrid

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Madrid, 5 oct (EFE).- La Policía Nacional investiga la muerte de dos personas, un hombre y una mujer de unos 75 años, en un domicilio del distrito de Latina en Madrid, que presentaban signos de violencia producidos por un objeto contundente, informa el SUMMA 112. EFE

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