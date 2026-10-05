Investigan la muerte a golpes de un hombre y una mujer en un domicilio en Madrid

Madrid, 5 oct (EFE).- La Policía Nacional investiga la muerte de dos personas, un hombre y una mujer de unos 75 años, en un domicilio del distrito de Latina en Madrid, que presentaban signos de violencia producidos por un objeto contundente, informa el SUMMA 112. EFE

Últimas Noticias

Pedro Sánchez anuncia si adelanta las elecciones generales y si volverá a llevar los decretos de vivienda al Congreso, en directo: última hora política en España El presidente del Gobierno ha sopesado este fin de semana con su equipo la convocatoria de comicios. Por el momento, mantiene su agenda este lunes

Embalses España: la reserva de agua bajó este 5 de octubre La reserva de agua en el país bajó en un -1,07 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 5 de octubre La cotización de la moneda europea varía constantemente

Predicción del estado del tiempo en Zaragoza para este lunes 5 de octubre Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas